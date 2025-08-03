Законодавство України гарантує додаткову пенсійну підтримку жінках. Хто отримає до пенсії додаткові 870 гривень вже у червні, читайте далі.

Хто з пенсіонерок отримає доплату до пенсії у серпні?

Закон України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" передбачає щомісячну доплату для багатодітних матерів, які народили або всиновили п’ять і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, нагадує 24 Канал.

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За даними Пенсійного фонду України, такі жінки можуть розраховувати на спеціальну надбавку до пенсії , а також на право дострокового виходу на пенсію за пільговими умовами після досягнення 50 років та за наявності мінімум 15 років страхового стажу.

Щоб отримати пенсію та надбавку, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України з пакетом документів:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

трудова книжка або інші документи, що підтверджують страховий стаж;

свідоцтва про народження кожної дитини;

паспорти дітей (за наявності).