Що відомо про нову допомогу?

Потрібно зазначити, що участь у цій програмі не зможуть взяти ті, хто протягом 3 останніх місяців отримував допомогу від інших організацій, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Карітас-Спес Конотоп".

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Ми підтримуємо тих, хто постраждав: отримали травми чи родини в яких є загиблі внаслідок обстрілів, особливо якщо їхня тимчасова непрацездатність чи смерть вплинула на дохід родини,

– йдеться у повідомленні організації.

Як надається ця допомога:

постраждалий має право отримувати 3 600 гривень протягом 3 місяців, тобто, загалом 10 800 гривень;

допомога може призначатися максимум на 4 членів родини, тобто, найбільша можлива сума складає – 43 200 гривень.

Як отримати цю допомогу?

Аби подати заяву, потрібні такі документи:

Паспорт або ID-картка (також підійде посвідка на тимчасове проживання).

ІПН.

Реквізити карти (тобто, IBAN).

Довідка, що надається місцевими органами влади, відносно причетності особи до тригерної події.

Підтверджувальний документ про травму, лікування чи госпіталізацію.

Якщо член родини помер, довідка про смерть.

Необов'язково, аби це були паперові документи. Підійде і Дія.

Зверніть увагу! Номер гарячої лінії для консультації – 380995554339.