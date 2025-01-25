Які доплати до пенсії можуть отримати УБД у 2025 році
- Учасники бойових дій в Україні можуть оформити дострокову пенсію на п'ять років раніше за наявності відповідного страхового стажу.
- У 2025 році УБД можуть отримувати пенсійні доплати, включаючи 25% від прожиткового мінімуму та щомісячну державну адресну допомогу до пенсії.
Учасники бойових дій в Україні можуть оформити дострокову пенсію та раніше початки отримувати виплати. Крім того, люди зі статусом УБД можуть розраховувати на додаткові виплати.
Коли УБД можуть вийти на пенсію у 2025 році
Учасники бойових дій можуть вийти на дострокову пенсію на п'ять років раніше, ніж цивільні громадяни України, пише 24 Канал з посиланням на Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
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Зокрема чоловіки можуть вийти на відпочинок з 55 років при наявності не менше 25 років страхового стажу, а жінки – з 50 років за наявності не менше 20 років стажу.
Важливо! Однак саме розмір пенсії залежить від кількості років страхового стажу та заробітку, з якого сплачувалися податки.
Які надбавки до пенсій можуть отримувати УБД у 2025 році
Учасники бойових дій можуть отримати такі доплати до пенсії:
- підвищення у 25% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (ст. 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту");
- допомога на прожиття в сумі 40 гривень (Закон України "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни");
- допомога до пенсії, якщо сума пенсійних виплат (включаючи надбавки, підвищення, додаткові пенсії, цільову грошову допомогу, індексацію та інші доплати, за винятком пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає 4 958 гривень.