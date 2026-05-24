Пенсійні бонуси після 60 років: які доплати можуть отримувати жінки

Після 60 років частина українок може претендувати на додаткові виплати та надбавки до пенсії. І це не лише вікові доплати, але й інші передбачені державою фінансові бонуси.

Що чекає на жінок після 60 років?

Після 60 років частина українок може отримувати не лише основну пенсію, а й додаткові надбавки від держави. Це можуть бути бонуси за тривалий страховий стаж, пільги для багатодітних матерів та окремі виплати за спеціальний статус, пояснює Пенсійний фонд.

Одним із найпоширеніших пенсійних бонусів залишаються вікові надбавки. Вони нараховуються автоматично після досягнення певного віку, однак лише за умови, що загальний розмір пенсії не перевищує встановлений ліміт.

У 2026 році діють такі щомісячні доплати:

від 70 до 75 років – 300 гривень;

від 75 до 80 років – 456 гривень;

після 80 років – 570 гривень.

Такі надбавки стали одним із механізмів підтримки літніх людей на тлі постійного подорожчання ліків, комунальних послуг та продуктів харчування. Однак сам розмір доплат залишається відносно невеликим порівняно з реальними витратами пенсіонерів.

Хто може отримати доплату за стаж?

Окрему надбавку передбачено для жінок із тривалим страховим стажем. Якщо він перевищує 30 років, Пенсійний фонд доплачує за кожен "понаднормовий" рік офіційної роботи.

Розмір такої доплати визначається індивідуально та залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Надбавка становить 1% від базового розміру пенсії за віком за кожен додатковий рік стажу.

Цікаво! Раніше жінки могли отримувати доплату за донорство, але у 2026 році її скасували. Ті, хто раніше отримували її, досі мають нарахування. Однак податися на неї іншим українкам вже не вийде.

Які пільги мають багатодітні матері?

Спеціальні умови пенсійного забезпечення діють для жінок, які виховали п’ятьох і більше дітей. Такі матері мають право вийти на пенсію достроково – у 50 років. Для цього потрібно мати щонайменше 15 років страхового стажу та підтвердити факт виховання дітей до шестирічного віку.

Частину надбавок Пенсійний фонд нараховує без додаткового звернення,як от вікові доплати. Однак окремі виплати потребують подання заяви та підтверджувальних документів.

Які умови виходу на пенсію жінок?