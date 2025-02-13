Хто з українців може отримати 14 тисяч гривень

Роботодавці, які шукають нових співробітників, можуть доєднатися до програми CFJ. Таким чином вони можуть отримати грошові компенсації за зарплату нових працівників.

Нова допомога для українців

Йдеться про 14 340 гривень на місяць за кожного працевлаштованого з вразливих категорій протягом трьох місяців, пише 24 канал з посиланням на Карітас Коломия.

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Проєкт REMARKET спеціально діятиме для роботодавців і шукачів роботи в Івано-Франківській області,

– наголосили у дописі.

Таким чином виникає можливість розвинути свій бізнес та підтримати громаду. Крім того, роботодавцям надають шанс отримати підтримку та створити нові робочі місця.

Водночас фонд допомагає знайти роботу українцям. Підкреслюється, що громадяни матимуть шанс знайти стабільне місце з фінансовою підтримкою.

Ми прагнемо забезпечити працевлаштування для людей з вразливих категорій саме у вашому регіоні,

– йдеться у Карітасі.

Зареєструватися для участі у проєкті роботодавці та шукачі роботи можуть заповнивши анкету за посиланням.

Зокрема дізнатися додаткову інформацію можна за такими номерами: