Новая помощь для украинцев
Речь идет о 14 340 гривен в месяц за каждого трудоустроенного из уязвимых категорий в течение трех месяцев, пишет 24 канал со ссылкой на Каритас Коломыя.
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Проект REMARKET специально будет действовать для работодателей и соискателей работы в Ивано-Франковской области,
– отметили в заметке.
Таким образом возникает возможность развить свой бизнес и поддержать общество. Кроме того, работодателям предоставляют шанс получить поддержку и создать новые рабочие места.
В то же время фонд помогает найти работу украинцам. Подчеркивается, что граждане будут иметь шанс найти стабильное место с финансовой поддержкой.
Мы стремимся обеспечить трудоустройство для людей из уязвимых категорий именно в вашем регионе,
– говорится в Каритасе.
Зарегистрироваться для участия в проекте работодатели и соискатели работы могут заполнив анкету по ссылке.
В частности узнать дополнительную информацию можно по следующим номерам:
- (067) 342 94 99;
- (067) 153 77 58.