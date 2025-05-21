Допомога на дитину для одиноких батьків у 2025 році: як оформити через "Дію"

Одинокий батько або мати в Україні має право на допомогу від держави на дитину. У 2025 році оформити виплати можливо онлайн – через портал "Дія".

Хто може отримати допомогу на дитину

Держава виплачує одиноким батькам допомогу на кожну дитину щомісяця. Виплати надають на дітей віком до 18 років, а якщо діти навчаються – до закінчення ними навчальних закладів, але не довше, ніж до 23 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на портал "Дія".

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Право на допомогу мають:

одинока матір або батько, які не перебувають у шлюбі, якщо у свідоцтві про народження дитини немає запису про одного з батьків;

одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька чи матір;

мати або батько дітей у разі смерті одного з подружжя, які не одержують пенсію чи іншу допомогу від держави.

Важливо! Розмір допомоги для одиноких батьків на дитину залежить від доходу сім'ї.

Який розмір допомоги на дитину у 2025 році

Виплати одиноким батькам на дитину становлять різницю між 100% прожиткового мінімуму для дитини певного віку та середньомісячним доходом сім’ї з розрахунку на одну людину за останні пів року.

Максимальна виплата допомоги на дитину одиноким батькам у 2025 році складає:

2 563 гривні – на дітей до 6 років;

3 196 гривень – на дітей від 6 до 18 років;

3 028 гривень – на дітей від 18 до 23 років, які навчаються.

Як оформити допомогу на дитину через "Дію"

Щоб оформити допомогу одиноким батька на дитину онлайн, потрібно зайти на портал "Дія" та знайти послугу "Допомога на дитину одинокій матері або батьку".

Заявку можна подати за кілька кроків:

Заповнити заявку, вказати дані про дитину, доходи та склад родини. Додати скан-копії довідок (наприклад, про навчання дитини). Підписати заяву електронним підписом або Дія.Підписом і надіслати.

Варто знати! Статус розгляду заяви на отримання допомоги можна дізнатися в особистому кабінеті на порталі "Дія". Також на електронну пошту надійде повідомлення про результати розгляду.