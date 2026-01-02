Стартувала нова допомога на дитину: як оформити виплату 50 тисяч гривень

Верховна Рада у 2025 році підтримала одноразову виплату для батьків при народженні дитини у розмірі 50 тисяч гривень. З 1 січня закон набрав чинності, і виплати вже можна оформити.

Як оформити 50 тисяч гривень на дитину?

Про це в етері національного телемарафону розповіла перша заступниця міністра соціальної політики сім'ї та єдності України Людмила Шемелинець, передає 24 Канал.

Дивіться також Новий прожитковий мінімум, вищі зарплати та соцвиплати: яких змін чекати у 2026 році

За її словами, оформити державну допомогу при народженні дитини українці можуть двома способами:

звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою;

сформувати заявку самостійно онлайн, скориставшись сервісом "єМалятко" у мобільному застосунку Дія.

Технічна реалізація програми може зайняти якийсь час, тому, якщо хочеться оформити допомогу сьогодні, потрібно звернутися до Пенсійного фонду,

– зауважила Шемелинець.

При цьому одноразову допомогу у розмірі 50 тисяч гривень зможуть отримати не всі, а лише батьки тих дітей, як народилися після 1 січня 2026 року.

Водночас для дітей, яким на 1 січня не виповнилося одного року, теж гарантовані додаткові виплати. Батьки можуть отримувати щомісячну підтримку у розмірі 7 тисяч гривень до досягнення малюком однорічного віку.

Зауважте! Якщо після 1 січня у родині народилося одразу двоє чи більше дітей, батьки зможуть оформити державну допомогу на кожного новонародженого.

Що відомо про виплату 50 тисяч "дитячих"?

У листопаді Верховна Рада ухвалила законопроєкт, розроблений Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України. Він передбачає підвищення різних дитячих виплат.

Держава підтримуватиме сім’ї на кожному етапі – від вагітності до першого класу дитини,

– зазначили у відомстві.

Зокрема, передбачається виплата:

допологової допомоги для незастрахованих жінок – 7 тисяч гривень;

одноразової виплати при народженні дитини – 50 тисяч гривень;

щомісячної допомоги по догляду за дитиною до 1 року – 7 тисяч гривень;

виплати для родин, які виховують дитину з інвалідністю, – 10 500 гривень;

компенсації за програмою "єЯсла" – 8 гривень (або 12 тисяч гривень для дитини з інвалідністю), якщо мати чи батько виходять на роботу після досягнення дитиною 1 року.

Окрім того, продовжує діяти програма "Пакунок малюка". А у 2025 році уряд втілив у життя ініціативу "Пакунок школяра", з якою батьки першокласників могли отримати 5 тисяч гривень для підготовки дитини до школи.

Важливо! За підрахунками, загальна підтримка родин від народження дитини до досягнення нею шести років може досягати близько 615 000 гривень.

Яку ще допомогу батьки можуть оформити через Дію?