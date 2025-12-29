3 тисячі гривень для багатодітних родин у Львові: як отримати допомогу
- У Львові з 2026 року родини, у яких народилося одночасно троє і більше дітей, отримуватимуть підвищену виплату.
- Йдеться про 3 тисячі гривень щомісячно до досягнення дітьми трирічного віку – за умови реєстрації батьків у Львівській МТГ.
З метою покращення соціального захисту багатодітних родин, у Львові оновили умови для виплат. Йдеться про сім'ї, у яких народилося одночасно троє і більше дітей.
Як отримати допомогу від громади?
Розмір допомоги складатиме 3 000 гривень щомісячно. Відповідне рішення в понеділок, 29 грудня, ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради, передає 24 Канал.
З 1 січня 2026 року родини, у яких народилося одночасно троє і більше дітей, отримуватимуть щомісячну допомогу в розмірі 3 000 гривень – до досягнення дітьми трирічного віку.
Однак місце проживання батьків повинно бути зареєстроване на території Львівської міської територіальної громади.
Ми хочемо, щоб родини відчували нашу підтримку і мали можливість надавати своїм дітям найкраще, що вони можуть отримати,
– заявила керівниця управління соцзахисту ЛМР Тетяна Колесник.
Для отримання допомоги потрібно подати до відділу соціального захисту або ЦНАПу Львова заяву, а також пакет документів:
- копію паспорта громадянина України та РНОКПП;
- копії свідоцтв про народження дітей;
- повідомлення про відкриття та обслуговування рахунку в установі уповноваженого банку;
- витяг про реєстрацію місця проживання (перебування) матері (батька) на території Львівської МТГ;
- довідка про неотримання щомісячної виплати сім'ям, у яких народилося одночасно троє і більше дітей, за зареєстрованим місцем проживання (перебування) батька (матері) – у разі реєстрації поза межами території Львівської МТГ.
Посадовиця також пояснила, що дотепер ці виплати автоматично проводило управління соцзахисту, адже саме воно призначало допомогу при народженні дитини. Проте з липня ці функції передали пенсійному фонду, тож виконавчий комітет вніс відповідні зміни, аби забезпечити подання заяв.
Яку ще соцдопомогу можна оформити?
Нагадаємо, в Україні стартував проєкт з надання нового виду державної підтримки для домогосподарств, які перебувають у складних життєвих обставинах. В єдиний механізм об'єднали декілька видів соціальних виплат, тож замість окремих допомог родина може оформити одну – базову.
Подати заяву через Дію можуть ті, хто вже отримував державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям; допомогу на дітей одиноким матерям; допомогу на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях; тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не можуть утримувати дитину або їхнє місце проживання невідоме.
Базовий розмір такої допомоги становить 4 500 гривень, але для кожної родини він визначається індивідуально – як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї.
Щоб оформити виплату, оновіть застосунок Дія та авторизуйтеся. Перейдіть у розділ "Сервіси", "Допомога від держави", "Базова соціальна допомога", "Отримати допомогу". Дочекайтеся сповіщення із розрахунком і натисніть "Подати заяву", оберіть "Дія.Картку". Перевірте заяву й підтвердьте, що відмовляєтесь від інших видів допомоги. Підпишіть заяву "Дія.Підписом".