3 тисячі гривень для багатодітних родин у Львові: як отримати допомогу

З метою покращення соціального захисту багатодітних родин, у Львові оновили умови для виплат. Йдеться про сім'ї, у яких народилося одночасно троє і більше дітей.

Як отримати допомогу від громади?

Розмір допомоги складатиме 3 000 гривень щомісячно. Відповідне рішення в понеділок, 29 грудня, ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради, передає 24 Канал.

З 1 січня 2026 року родини, у яких народилося одночасно троє і більше дітей, отримуватимуть щомісячну допомогу в розмірі 3 000 гривень – до досягнення дітьми трирічного віку.

Однак місце проживання батьків повинно бути зареєстроване на території Львівської міської територіальної громади.

Ми хочемо, щоб родини відчували нашу підтримку і мали можливість надавати своїм дітям найкраще, що вони можуть отримати,

– заявила керівниця управління соцзахисту ЛМР Тетяна Колесник.

Для отримання допомоги потрібно подати до відділу соціального захисту або ЦНАПу Львова заяву, а також пакет документів:

копію паспорта громадянина України та РНОКПП;

копії свідоцтв про народження дітей;

повідомлення про відкриття та обслуговування рахунку в установі уповноваженого банку;

витяг про реєстрацію місця проживання (перебування) матері (батька) на території Львівської МТГ;

довідка про неотримання щомісячної виплати сім'ям, у яких народилося одночасно троє і більше дітей, за зареєстрованим місцем проживання (перебування) батька (матері) – у разі реєстрації поза межами території Львівської МТГ.

Посадовиця також пояснила, що дотепер ці виплати автоматично проводило управління соцзахисту, адже саме воно призначало допомогу при народженні дитини. Проте з липня ці функції передали пенсійному фонду, тож виконавчий комітет вніс відповідні зміни, аби забезпечити подання заяв.

