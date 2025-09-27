Статус малозабезпеченої може отримати родина, яка підпадає під визначення закону "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям". Йдеться, зокрема, про відповідний рівень доходу.

Хто вважається малозабезпеченим?

Малозабезпеченою вважається родина, яка через поважні або незалежні від неї причини має середньомісячний сукупний дохід нижчий за прожитковий мінімум для неї, пише 24 Канал з посиланням на закон.

У коментарі 24 Каналу адвокат Сергій Литвиненко уточнив, що малозабезпеченою може бути і окрема особа.

Сергій Литвиненко Керуючий партнер АО "Віннер Партнерс", адвокат, арбітражний керуючий Малозабезпеченою вважається особа, чий середньомісячний дохід за останній квартал перед місяцем, що передує зверненню за соціальними послугами, не перевищує 2 прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб.

Литвиненко уточнює, що малозабезпечені особи та родини мають право на спеціальну допомогу. При чому, йдеться не тільки про державні програми.

Яка допомога надається малозабезпеченим зараз?

Безповоротна адресна державна соціальна допомога.

Вона надається тим домогосподарствам, які не мають змоги самостійно платити за ЖКП. Отримати таку допомогу можуть:

громадяни України;

іноземці та особи без громадянства, за умови, що вони законно перебувають на території України.

Зверніть увагу! Отримати таку допомогу можна і онлайн. У тому числі через портал "Дія".

Державна соцдопомога малозабезпеченим

Малозабезпечені родини можуть отримати щомісячну виплату. Розмір цієї допомоги визначається з урахуванням середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.

Допомога призначається на 6 місяців, але для одиноких осіб та осіб з інвалідністю, які не мають інших джерел доходу, виплати продовжуються автоматично. Для одиноких осіб, яким виповнилося 65 років і які не мають інших джерел існування, допомога може надаватися довічно,

– зауважує Литвиненко.

Адвокат також наголосив, що малозабезпечені мають право і на іншу допомогу. Така підтримка надається, зокрема, органами самоврядування.

Яку допомогу можуть отримати українці зараз?