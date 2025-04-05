Пенсіонери з одного міста України отримають 10 000 гривень до ювілею

Пенсіонери з деяких українських міст можуть отримати спеціальну виплату. Ця одноразова допомога надається до ювілею.

Кому надається спеціальна допомога

Зокрема, зараз у Мукачево існує спеціальна програма соціально-медичного захисту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мукачівську міську раду.

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Важливо! Вказана програма має діяти протягом 2024 – 2026 років.

Розмір виплати залежить від того, якого віку сягає пенсіонер:

пенсіонер, якому виповнюється 85 років, отримає одноразову виплату 3 000 гривень;

90 років – 5 000 гривень;

95 років – 7 000 гривень;

100 років і більше – 10 000 гривень.

Також матеріальну допомогу отримають 9 громадян по 5 000 гривень, які здійснили поховання людей, які не досягли пенсійного віку та на момент смерті не працювали та не були зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні,

– звітує Мукачівська міськрада.

Зверніть увагу! Вказана допомога надається одноразово. Кошти мають бути виплачені не пізніше ніж через 3 місяці після того, як особа досягла пенсійного віку.