Кому предоставляется специальная помощь
В частности, сейчас в Мукачево существует специальная программа социально-медицинской защиты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Мукачевский городской совет.
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Важно! Указанная программа должна действовать в течение 2024 – 2026 годов.
Размер выплаты зависит от того, какого возраста достигает пенсионер:
- пенсионер, которому исполняется 85 лет, получит единовременную выплату 3 000 гривен;
- 90 лет – 5 000 гривен;
- 95 лет – 7 000 гривен;
- 100 лет и более – 10 000 гривен.
Также материальную помощь получат 9 граждан по 5 000 гривен, которые осуществили погребение людей, которые не достигли пенсионного возраста и на момент смерти не работали и не были зарегистрированы в центре занятости как безработные,
– отчитывается Мукачевский горсовет.
Обратите внимание! Указанная помощь предоставляется единоразово. Средства должны быть выплачены не позднее чем через 3 месяца после того, как лицо достигло пенсионного возраста.