Кому предоставляется специальная помощь

В частности, сейчас в Мукачево существует специальная программа социально-медицинской защиты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Мукачевский городской совет.

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Важно! Указанная программа должна действовать в течение 2024 – 2026 годов.

Размер выплаты зависит от того, какого возраста достигает пенсионер:

пенсионер, которому исполняется 85 лет, получит единовременную выплату 3 000 гривен;

90 лет – 5 000 гривен;

95 лет – 7 000 гривен;

100 лет и более – 10 000 гривен.

Также материальную помощь получат 9 граждан по 5 000 гривен, которые осуществили погребение людей, которые не достигли пенсионного возраста и на момент смерти не работали и не были зарегистрированы в центре занятости как безработные,

– отчитывается Мукачевский горсовет.

Обратите внимание! Указанная помощь предоставляется единоразово. Средства должны быть выплачены не позднее чем через 3 месяца после того, как лицо достигло пенсионного возраста.