Кому надається спеціальна допомога
Зокрема, зараз у Мукачево існує спеціальна програма соціально-медичного захисту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мукачівську міську раду.
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Важливо! Вказана програма має діяти протягом 2024 – 2026 років.
Розмір виплати залежить від того, якого віку сягає пенсіонер:
- пенсіонер, якому виповнюється 85 років, отримає одноразову виплату 3 000 гривень;
- 90 років – 5 000 гривень;
- 95 років – 7 000 гривень;
- 100 років і більше – 10 000 гривень.
Також матеріальну допомогу отримають 9 громадян по 5 000 гривень, які здійснили поховання людей, які не досягли пенсійного віку та на момент смерті не працювали та не були зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні,
– звітує Мукачівська міськрада.
Зверніть увагу! Вказана допомога надається одноразово. Кошти мають бути виплачені не пізніше ніж через 3 місяці після того, як особа досягла пенсійного віку.