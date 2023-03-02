Як українцям отримати 6 600 гривень від ООН цієї весни
Джерело:Агентство ООН у справах біженців
Українці, що постраждали внаслідок бойових дій, можуть отримати грошову допомогу. Агентство ООН у справах біженців надасть кошти для нагальних потреб, як-от тимчасове житло, харчування та предмети особистої гігієни.
Хто може отримати допомогу
Грошову допомогу можуть отримати особи чи сім'ї, які:
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- є внутрішньо переміщеними особами (ВПО) від 24 лютого 2022 року;
- постраждалі внаслідок воєнних дій від 24 лютого в таких областях, як Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Чернігівська, Сумська області;
- повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через військові дії.
Крім того, отримати кошти можуть родини, які мають лише одного з батьків, з багатьма дітьми віком до 18 років, мають осіб на утримуванні похилого віку (55 років і старше) чи з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання тощо).
Також родини, яких очолює одна самотня або кілька самотніх осіб похилого віку, або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років, прийомні сім’ї, які опікуються дітьми.
Який розмір допомоги та які документи потрібні
Сума допомоги становить 2 220 гривень на кожного члена щомісяця впродовж тримісячного періоду.
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Під час подавання документів на цю програму кожен член сім'ї повинен бути присутній на співбесіді. З собою потрібно мати оригінали таких документів для кожного:
- податковий номер;
- національний паспорт або інші документи, що посвідчують особу;
- довідка ВПО (за наявності);
- гривнева банківська картка головного заявника;
- свідоцтво про народження дітей (за необхідністю);
- документ, що посвідчує законну опіку над дитиною (за необхідністю);
- посвідчення/медична довідка в разі інвалідності або хронічного захворювання (за необхідністю).
Усі пункти реєстрації у різних містах України та графіки роботи ви зможете знайти за цим посиланням.