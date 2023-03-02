Як українцям отримати 6 600 гривень від ООН цієї весни

Українці, що постраждали внаслідок бойових дій, можуть отримати грошову допомогу. Агентство ООН у справах біженців надасть кошти для нагальних потреб, як-от тимчасове житло, харчування та предмети особистої гігієни.

Хто може отримати допомогу

Грошову допомогу можуть отримати особи чи сім'ї, які:

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є внутрішньо переміщеними особами (ВПО) від 24 лютого 2022 року;

постраждалі внаслідок воєнних дій від 24 лютого в таких областях, як Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Чернігівська, Сумська області;

повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через військові дії.

Крім того, отримати кошти можуть родини, які мають лише одного з батьків, з багатьма дітьми віком до 18 років, мають осіб на утримуванні похилого віку (55 років і старше) чи з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання тощо).

Також родини, яких очолює одна самотня або кілька самотніх осіб похилого віку, або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років, прийомні сім’ї, які опікуються дітьми.

Який розмір допомоги та які документи потрібні

що особи повинні також відповідати соціально-економічним критеріям та мати місячний дохід менш як 5 400 гривень на одного члена родини. Крім того, якщо ви вже були зараховані на фінансову допомогу в розмірі 2 220 гривень від іншого агентства ООН чи гуманітарної організації, то ви не можете розраховувати на цю допомогу.

Сума допомоги становить 2 220 гривень на кожного члена щомісяця впродовж тримісячного періоду.

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Під час подавання документів на цю програму кожен член сім'ї повинен бути присутній на співбесіді. З собою потрібно мати оригінали таких документів для кожного:

податковий номер;

національний паспорт або інші документи, що посвідчують особу;

довідка ВПО (за наявності);

гривнева банківська картка головного заявника;

свідоцтво про народження дітей (за необхідністю);

документ, що посвідчує законну опіку над дитиною (за необхідністю);

посвідчення/медична довідка в разі інвалідності або хронічного захворювання (за необхідністю).

Усі пункти реєстрації у різних містах України та графіки роботи ви зможете знайти за цим посиланням.