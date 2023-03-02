Как украинцам получить 6 600 гривен от ООН этой весной
Источник:Агентство ООН по делам беженцев
Украинцы, пострадавшие в результате боевых действий, могут получить денежную помощь. Агентство ООН по делам беженцев предоставит средства для насущных нужд, таких как временное жилье, питание и предметы личной гигиены.
Кто может получить помощь
Денежную помощь могут получить лица или семьи, которые:
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- есть внутренне перемещенные лица (ВПЛ) от 24 февраля 2022 года;
- пострадавшие в результате военных действий от 24 февраля в таких областях, как Днепропетровская, Полтавская, Одесская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская, Харьковская, Черниговская, Сумская области;
- вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну через военные действия.
Кроме того, получить средства могут семьи, имеющие только одного родителя, со многими детьми в возрасте до 18 лет, лиц на содержании пожилого возраста (55 лет и старше) или с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания и т.п.).
Также семьи, которых возглавляет один одинокий или несколько одиноких пожилых людей, или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет, приемные семьи, которые опекают детей.
Какой размер помощи и какие документы нужны
Сумма пособия составляет 2 220 гривен на каждого члена ежемесячно в течение трехмесячного периода.
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При подаче документов на эту программу каждый член семьи должен присутствовать на собеседовании. С собой нужно иметь оригиналы следующих документов для каждого:
- налоговый номер;
- национальный паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;
- справка ВПЛ (при наличии);
- гривневая банковская карта главного заявителя;
- свидетельство о рождении детей (при необходимости);
- документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при необходимости);
- удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания (при необходимости).
Все пункты регистрации в разных городах Украины и графики работы вы сможете найти с этим ссылкой.