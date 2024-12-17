Яку допомогу отримають родини військових у 2025 році

У 2025 році родини військовослужбовців можуть отримувати допомогу від держави. Зокрема, якщо їхній родич-військовий загинув, але не внаслідок бойових дій.

Хто може отримати виплату у 2025 році

Кабінет міністрів збільшив даних розміри грошових компенсацій, пише 24 канал з посиланням на постанову № 1090.

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Так у разі загибелі, смерті або визнання безвісти зниклою особою – з дати смерті, що зазначена у свідоцтві про смерть, або з дати набрання законної сили рішення суду про визнання особи безвісти зниклою, надається одноразова грошова виплата.

Вона виплачується у розмірі 750 прожиткових мінімумів, для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому загинули (або померли) родичі особи.

Зауважте! Станом на 2024 рік прожитковий мінімум складає 3 028 гривень. Тобто виплата становить 2 мільйони 271 тисячу гривень.

Кому ще призначена виплата

Також допомога надходить родині у разі встановлення військовому інвалідності – з дати, що зазначена в довідці медико-соціальної експертної комісії.

Так одноразова грошова допомога в разі встановлення інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання призначається залежно від групи інвалідності:

400 прожиткових мінімумів, для працездатних осіб – у разі встановлення інвалідності I групи (1 мільйон 211 тисяч гривень);

300 прожиткових мінімумів – у разі встановлення інвалідності II групи (908 тисяч гривень);

250 прожиткових мінімумів - у разі встановлення інвалідності III групи (757 тисяч гривень).

Як родині отримати допомогу

Для призначення виплати заявник, тобто родич, подає заяву до Мінветеранів.

Заява може подаватися як у паперовій, так й в електронній формі через портал держпослуг "Дія", або через Єдиний державний реєстр ветеранів війни.

Зверніть увагу! Мова йде про компенсації у випадках, коли військовий загинув або отримав поранення у період проходження військової служби, але не в бойових діях.