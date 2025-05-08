Ще 1 мільярд: на що Єврокомісія передала Україні кошти
- Єврокомісія передала Україні 1 мільярд євро в рамках ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).
- Кошти призначені для покриття критично важливих видатків бюджету та зміцнення української держави.
Єврокомісія передала Україні 1 мільярд євро. Це 4 виплата в рамках ініціативи G7 – Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).
Яку допомогу отримала Україна від Єврокомісії
За проєктом ERA, Україна отримує безповоротні кредити. Вони компенсуються, завдяки замороженим російським активам, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.
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Цей транш – частина справедливого та послідовного підходу: агресор має заплатити за руйнування, які він приніс на нашу землю. Очікуємо на наступний крок – повної конфіскації активів і посилення санкцій у відповідь на звірства Росії.
Як зазначив Шмигаль, ці кошти мають бути витрачені на покриття критично важливих видатків бюджету. Також вказана допомогу використають для зміцнення української держави.
Вдячні ЄС та партнерам з G7 за дієвий механізм. Очікуємо на наступний крок – повної конфіскації активів і посилення санкцій у відповідь на звірства Росії,
– каже Шмигаль.
Зверніть увагу! Загалом Україна отримала від Єврокомісії в рамках цієї програми у 2025 році 6 мільярдів євро.