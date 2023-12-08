Виплати понад 5 тисяч гривень: хто з українців зможе їх отримати
8 грудня 2023, 14:50Читать новость на русском
Джерело:БФ "ЯМаріуполь"
Після початку повномасштабного вторгнення, уряд запровадив допомогу для вимушених переселенців. Благодійні фонди також впроваджують соціальні програми.
Кому нададуть виплати
Кошти нарахують переселенцям з Маріуполя, які відповідають певним вимогам. Йдеться про постраждалих від аварії на ЧАЕС та родичів українських оборонців, якщо захисник загинув під час участі у бойових діях.
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Кошти будуть надані у такій сумі:
- 1 тисяча гривень нараховуватиметься громадянам з Маріуполя, які мають статус чорнобильця;
- 5 тисяч гривень отримають родичі загиблих захисників.
Як отримати фінансову допомогу
Для отримання виплат, необхідно подати спеціальну заяву. Встигнути це зробити потрібно до 10 грудня.
Заява подається у центрі підтримки від Благодійного Фонду "ЯМаріуполь". Актуальні адреси цієї організації такі:
- Київ – вулиця Антоновича 39 і вулиця Магнітогорська 9;
- Дніпро – вулиця Андрія Фабра 10;
- Львів – Галицька площа 15;
- Рівне – вулиця Міцкевича 5;
- Тернопіль – площа Героїв Євромайдану 9;
- Івано-Франківськ – вулиця Військових Ветеранів, 12;
- Одеса – вулиця Пишонівська 30А;
- Кропивницький – вулиця Академіка Паученка 41/26
- Ужгород – вулиця Капушанська 2;
- Запоріжжя – проспект Соборний 150А;
- Черкаси – вулиця Володимира Ложешникова 52;
- Вінниця – вулиця Соборна 50;
- Калуш – вулиця Грушевського 13;
- Чернівці – Центральна площа 1 (вхід із вулиці Івана Франка);
- Хмельницький – вулиця Героїв Маріуполя 3А;
- Кривий Ріг – вулиця Героїв АТО 11.