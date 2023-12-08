Виплати понад 5 тисяч гривень: хто з українців зможе їх отримати

Після початку повномасштабного вторгнення, уряд запровадив допомогу для вимушених переселенців. Благодійні фонди також впроваджують соціальні програми.

Кому нададуть виплати

Кошти нарахують переселенцям з Маріуполя, які відповідають певним вимогам. Йдеться про постраждалих від аварії на ЧАЕС та родичів українських оборонців, якщо захисник загинув під час участі у бойових діях.

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Кошти будуть надані у такій сумі:

1 тисяча гривень нараховуватиметься громадянам з Маріуполя, які мають статус чорнобильця;

5 тисяч гривень отримають родичі загиблих захисників.

Як отримати фінансову допомогу

Для отримання виплат, необхідно подати спеціальну заяву. Встигнути це зробити потрібно до 10 грудня.

Заява подається у центрі підтримки від Благодійного Фонду "ЯМаріуполь". Актуальні адреси цієї організації такі: