Хто з українців може отримати грошову допомогу на оренду житла

Деякі мешканці України з-поміж ВПО зможуть отримати фінансову допомогу на оренду житла. Реєстрація на допомогу триватиме до 6 місяців.

Хто може отримати допомогу

Допомогу можуть отримати люди, що проживають у 5 визначених громадах, передає 24 канал з посиланням на Карітас Полтава.

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Йдеться про такі громади:

Полтавська; Миргородська; Коломацька; Кременчуцька; Кобеляцька.

Допомога призначена для новопереміщених ВПО. Тобто для людей, які нещодавно (менше ніж 30 днів) переїхали до приймаючої громади.

Однак треба виконати ще й інші умови. Отримати допомогу можуть люди, що підпадають під такі критерії:

особи з інвалідністю;

особи з важким захворюванням;

самотні особи старшого віку (60+) або домогосподарство, яке складається з одного чи двох літніх людей, які не мають підтримки рідних;

самотні матері/батьки або опікуни неповнолітніх дітей;

багатодітні родини (троє або більше неповнолітніх дітей);

вагітні жінки або матері з дітьми до 3-х років.

Зверніть увагу! Допомогу нададуть тільки якщо домогосподарство не отримувало аналогічної грошової допомоги від інших організацій. Крім того, середній місячний дохід на одну особу у родині має становити не більше 6 318 гривень, аби була можливість отримати кошти від держави.

Як отримати грошову допомогу

Для того, аби оформити допомогу, потрібно надати такі документи:

паспорт (оригінал);

ідентифікаційний код;

довідка ВПО видана у 2024 році (менш як 30 днів);

рахунок ІBAN;

документи, що підтверджують критерій вразливості;

довідка ОК-5 або ОК-7.

Важливо! Для довідок люди можуть звернутися за телефоном: +380503464693.