Допомога для ВПО: хто зможе отримати кошти на оренду житла

Українці, які приїхали до Полтавщини, можуть отримати допомогу на оренду житла. Її надають терміном до 6 місяців.

Хто може отримати допомогу

Допомогу призначать ВПО, що наразі проживають у Полтавській, Миргородській, Коломацькій, Кременчуцькій та Кобеляцькій громадах, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Карітас Полтава".

Читайте також Нова допомога для українців: сума виплат до понад 4 тисяч

Новопереміщений ВПО, який менше ніж 30 днів переїхали до приймаючої громади та підпадає мінімум під одну категорію вразливості:

особа з інвалідністю;

особа з важким захворюванням;

самотня особа старшого віку (55 років або старше) або домогосподарство, яке складається з одного чи двох літніх людей, які не мають підтримки рідних;

самотні матері/батьки або опікуни неповнолітніх дітей;

багатодітні родини (троє або більше неповнолітніх дітей);

вагітні жінки або матері з дітьми до 3-х років.

Як ВПО отримати виплати

Для реєстрації, заявнику слід надати наступні документи:

паспорт (оригінал);

ідентифікаційний код;

довідка ВПО (менш ніж 30 днів);

рахунок IBAN;

документи, що підтверджують критерій вразливості;

довідка ОК-5 або ОК-7.

Серед обмежень на отримання допомоги:

домогосподарство не отримувало аналогічної грошової допомоги від інших організацій; середній місячний дохід на одну особу становить не більше 6 318 гривень.

Важливо! Для довідок слід звертатися за телефоном: +380503464693.