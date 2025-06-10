Виплати до Дня Незалежності: коли їх отримають учасники бойових дій

До Дня Незалежності України держава виплатить одноразову грошову допомогу деяким категоріям громадян, зокрема учасникам бойових дій. Тому важливо знати, коли надійдуть кошти.

Коли виплатять допомогу до Дня Незалежності

Нараховувати грошову допомогу, присвячену Дню Незалежності України, учасникам бойових дій розпочнуть у серпні 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Виплати до Дня Незалежності будуть здійснені:

на банківські рахунки УБД;

через організації, які виконують доставку пенсій та соціальних виплат.

Важливо! Люди, які отримують пенсію, зможуть одержати допомогу разом зі звичними пенсійними виплатами. Проте тим українцям, які мають право на виплати, але ще не досягли пенсійного віку, необхідно написати окрему заяву до Пенсійного фонду.

Який розмір виплат до Дня Незалежності у 2025 році

Допомогу до Дня Незалежності у 2025 році зможуть отримати не лише учасники бойових дій, а й люди з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих військових та люди з особливими заслугами перед державою.

Розмір одноразових виплат відрізняється залежно від категорії:

для учасників бойових дій – 1 000 гривень;

для осіб з інвалідністю в результаті війни 1 групи – 3 100 гривень;

для осіб з інвалідністю через війну 2 групи – 2 900 гривень;

для осіб з інвалідністю внаслідок війни 3 групи – 2 700 гривень;

для осіб з особливими заслугами перед Україною – 3 100 гривень.

для родичів загиблих чи померлих захисників, які не одружилися повторно – 650 гривень.

Варто знати! Ветеранам війни та членам родин загиблих захисників виплати зарахують в автоматичному режимі. Загалом заявки на допомогу до Дня Незалежності прийматимуть до 1 серпня.