Допомога від союзників: Україна отримала сотні мільйонів євро на енергетику у лютому
- У лютому 2026 року Україна отримала понад 208 мільйонів євро на підтримку енергетики від Норвегії, Ірландії, Нідерландів, Австралії та Швеції.
- Очікуються додаткові гранти від Ісландії, Словенії, Канади та Хорватії.
У лютому 2026 року до Фонду підтримки енергетики України надійшла значна сума. Йдеться про понад 208 мільйонів євро.
Що відомо про допомогу на енергетику для України?
У минулому місяці надійшли грантові внески від Норвегії, Ірландії, Нідерландів, Австралії та Швеції, про що повідомили в Міненерго.
Крім того, у лютому були підписані документи про додаткові гранти, а також задекларовано нові зобов’язання донорів. Очікуються зокрема такі надходження:
- 2,8 мільйона євро від Ісландії;
- 500 тисяч євро від Словенії.
Також анонсовані внески у розмірі 12,4 мільйона євро від Канади та 1,5 мільйона євро від Хорватії.
Через механізм Фонду були підписані контракти на постачання критично необхідного обладнання на суму близько 20,1 мільйона євро,
– додали у відомстві.
Мова йде як трансформатори та інше електрообладнання для енергомереж, так і про обладнання для безперебійного забезпечення електроенергією та посилення стійкості енергетичної інфраструктури.
Водночас за раніше підписаними контрактами у лютому були здійснені поставки обладнання на суму близько 1,5 мільйона євро, серед якого:
- трансформатори;
- навантажувальна техніка;
- інші критично важливі засоби для забезпечення надійного електропостачання та виконання вантажно-розвантажувальних робіт на енергетичних об’єктах.
Загалом до Фонду підтримки енергетики України вже надійшли грантові кошти на суму майже 1,849 мільярда євро від 36 іноземних спонсорів з 24 країн-партнерів та 3 міжнародних організацій.
Нагадаємо! У 2025 році Німеччина зробила найбільший разовий внесок у Фонд підтримки енергетики України. Берлін перерахував 160,11 мільйона євро. Про це розповів заступник міністра енергетики України Микола Колісник.
Що ще слід знати українцям?
- Під час засідання Міжнародного енергетичного агентства Україна отримали 600 мільйонів євро на енергетику та домовленості з партнерами щодо отримання виведеного з експлуатації обладнання. Мова йде про 6 європейських ТЕЦ та ТЕС для українських станцій.
- Зокрема стало відомо, що внески до Фонду підтримки енергетики України збільшилися на понад 250 мільйонів євро. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.