Допомога від союзників: Україна отримала сотні мільйонів євро на енергетику у лютому

У лютому 2026 року до Фонду підтримки енергетики України надійшла значна сума. Йдеться про понад 208 мільйонів євро.

Що відомо про допомогу на енергетику для України?

У минулому місяці надійшли грантові внески від Норвегії, Ірландії, Нідерландів, Австралії та Швеції, про що повідомили в Міненерго.

Крім того, у лютому були підписані документи про додаткові гранти, а також задекларовано нові зобов’язання донорів. Очікуються зокрема такі надходження:

2,8 мільйона євро від Ісландії;

500 тисяч євро від Словенії.

Також анонсовані внески у розмірі 12,4 мільйона євро від Канади та 1,5 мільйона євро від Хорватії.

Через механізм Фонду були підписані контракти на постачання критично необхідного обладнання на суму близько 20,1 мільйона євро,

– додали у відомстві.

Мова йде як трансформатори та інше електрообладнання для енергомереж, так і про обладнання для безперебійного забезпечення електроенергією та посилення стійкості енергетичної інфраструктури.

Водночас за раніше підписаними контрактами у лютому були здійснені поставки обладнання на суму близько 1,5 мільйона євро, серед якого:

трансформатори; навантажувальна техніка; інші критично важливі засоби для забезпечення надійного електропостачання та виконання вантажно-розвантажувальних робіт на енергетичних об’єктах.

Загалом до Фонду підтримки енергетики України вже надійшли грантові кошти на суму майже 1,849 мільярда євро від 36 іноземних спонсорів з 24 країн-партнерів та 3 міжнародних організацій.

Нагадаємо! У 2025 році Німеччина зробила найбільший разовий внесок у Фонд підтримки енергетики України. Берлін перерахував 160,11 мільйона євро. Про це розповів заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

