Что известно о помощи на энергетику для Украины?
В прошлом месяце поступили грантовые взносы от Норвегии, Ирландии, Нидерландов, Австралии и Швеции, о чем сообщили в Минэнерго.
Кроме того, в феврале были подписаны документы о дополнительных грантах, а также задекларированы новые обязательства доноров. Ожидаются в частности такие поступления:
- 2,8 миллиона евро от Исландии;
- 500 тысяч евро от Словении.
Также анонсированы взносы в размере 12,4 миллиона евро от Канады и 1,5 миллиона евро от Хорватии.
Через механизм Фонда были подписаны контракты на поставку критически необходимого оборудования на сумму около 20,1 миллиона евро,
– добавили в ведомстве.
Речь идет как трансформаторы и другое электрооборудование для энергосетей, так и об оборудовании для бесперебойного обеспечения электроэнергией и усиления устойчивости энергетической инфраструктуры.
В то же время по ранее подписанным контрактам в феврале были осуществлены поставки оборудования на сумму около 1,5 миллиона евро, среди которого:
- трансформаторы;
- нагрузочная техника;
- другие критически важные средства для обеспечения надежного электроснабжения и выполнения погрузочно-разгрузочных работ на энергетических объектах.
В целом в Фонд поддержки энергетики Украины уже поступили грантовые средства на сумму почти 1,849 миллиарда евро от 36 иностранных спонсоров из 24 стран-партнеров и 3 международных организаций.
Напомним! В 2025 году Германия сделала самый большой разовый взнос в Фонд поддержки энергетики Украины. Берлин перечислил 160,11 миллионов евро. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.
Что еще следует знать украинцам?
- Во время заседания Международного энергетического агентства Украина получили 600 миллионов евро на энергетику и договоренности с партнерами о получении выведенного из эксплуатации оборудования. Речь идет о 6 европейских ТЭЦ и ТЭС для украинских станций.
- В частности стало известно, что взносы в Фонд поддержки энергетики Украины увеличились более чем на 250 миллионов евро. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.