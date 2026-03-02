Что известно о помощи на энергетику для Украины?

В прошлом месяце поступили грантовые взносы от Норвегии, Ирландии, Нидерландов, Австралии и Швеции, о чем сообщили в Минэнерго.

Кроме того, в феврале были подписаны документы о дополнительных грантах, а также задекларированы новые обязательства доноров. Ожидаются в частности такие поступления:

2,8 миллиона евро от Исландии;

500 тысяч евро от Словении.

Также анонсированы взносы в размере 12,4 миллиона евро от Канады и 1,5 миллиона евро от Хорватии.

Через механизм Фонда были подписаны контракты на поставку критически необходимого оборудования на сумму около 20,1 миллиона евро,

– добавили в ведомстве.

Речь идет как трансформаторы и другое электрооборудование для энергосетей, так и об оборудовании для бесперебойного обеспечения электроэнергией и усиления устойчивости энергетической инфраструктуры.

В то же время по ранее подписанным контрактам в феврале были осуществлены поставки оборудования на сумму около 1,5 миллиона евро, среди которого:

трансформаторы; нагрузочная техника; другие критически важные средства для обеспечения надежного электроснабжения и выполнения погрузочно-разгрузочных работ на энергетических объектах.

В целом в Фонд поддержки энергетики Украины уже поступили грантовые средства на сумму почти 1,849 миллиарда евро от 36 иностранных спонсоров из 24 стран-партнеров и 3 международных организаций.

Напомним! В 2025 году Германия сделала самый большой разовый взнос в Фонд поддержки энергетики Украины. Берлин перечислил 160,11 миллионов евро. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

Что еще следует знать украинцам?