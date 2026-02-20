Какую помощь получит Украина?
Это стало возможно благодаря договоренностям с Латвией, Австрией, Финляндией, Хорватией, Францией и Германией, о чем рассказал министр энергетики Денис Шмыгаль.
Читайте также Австрия оказывает помощь для Украины: Киев получит миллионы евро и важное оборудование
Он рассказал, что оборудование будет перемещено и быстро смонтировано – речь идет о как минимум 6 выведенных из эксплуатации ТЭС и ТЭЦ. Таким образом украинцы смогут быстро восстановить работу ключевых станций, которые разрушены в результате российских атак.
В общем, кроме получения оборудования, результаты работы украинской делегации в рамках заседания Международного энергетического агентства следующие:
- взносы в Фонд поддержки энергетики Украины в сумме более 250 миллионов;
- договоренности с США по отдельной программе помощи через проект SPARK на сумму 276 миллионов долларов;
- 71 миллионов евро грантовой поддержки от Франции, а также подписание с ней Дорожной карты в сфере гражданской ядерной энергетики;
- заключение меморандума с Канадой о сотрудничестве в сфере энергетики.
Создаем новую архитектуру координации помощи – single energy pipeline, чтобы помощь поступала быстрее, номенклатура отвечала нашим потребностям и выросла эффективность ее использования,
– добавил Шмыгаль.
Обратите внимание! Также Украина вместе со странами Балтии, Польшей, Финляндией, Данией и Норвегией начали Региональную платформу координации по вопросам энергетической устойчивости для стран северо-восточного фланга ЕС.
Ранее Денис Шмыгаль уже сообщал, что Украина ищет советские теплоэлектростанции и ТЭЦ в Восточной Европе. Дело в том, что закупки и изготовление оборудования длится от 4 до 6 месяцев. Поэтому в Украине решили создать резерв необходимого оборудования.
Поэтому Киев находился в поиске старых электроцентралей и электростанций советского типа. В частности украинские специалисты забирали оборудование целыми блоками.
Что известно о ТЭЦ в Украине?
- Напомним, что Дарницкая ТЭЦ, которая находится в Киеве, находится в критическом состоянии из-за обстрелов России. Именно там не смогут восстановить более 30% – нужно заниматься замещением выбывших мощностей. На восстановление нужно не менее 600 миллионов евро и 2 – 3 года работы.
- В то же время повреждена еще и ТЭЦ в Харькове. Это произошло в результате атаки 3 февраля. Восстановить работу ТЭЦ в действующих условиях невозможно.