До Києва з неанонсованим візитом 25 серпня прибув віцеканцлер, міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль. Він пообіцяв Україні щорічну фінансову підтримку.

Яку допомогу надаватиме Німеччина?

На зустрічі із президентом Володимиром Зеленським віцеканцлер Німеччини заявив, що Берлін надаватиме Києву по 9 мільярдів євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як міністр фінансів, я наголосив, і це також було погоджено Федеральним урядом, що ми зобов'язуємося підтримувати Україну в найближчі роки, витрачаючи 9 мільярдів євро щорічно,

– зазначив Клінгбайль.

Він додав, що провів розмову попередньо з главою українського Мінфіну Сергієм Марченком. Колеги обговорили продовження та варіанти німецької підтримки.

Це дуже важливо, щоб підтримати Україну. Європа залишається на боці України, ми друзі України,

– наголосив віцеканцлер Німеччини.

Важливо! У першій своїй заяві одразу після прибуття до Києва Клінгбайль підкреслив, що Німеччина продовжить допомагати Україні, і її підтримка не ослабне. І російський диктатор Володимир Путін, має це усвідомлювати.

Як Німеччина допомагає Україні?