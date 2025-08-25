Берлін пообіцяв мільярди: скільки щороку отримуватиме Україна
- Віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль повідомив, що Німеччина надаватиме Україні 9 мільярдів євро щорічно як фінансову підтримку.
Клінгбайль наголосив на важливості підтримки України, зазначивши, що Європа залишається на боці України.
До Києва з неанонсованим візитом 25 серпня прибув віцеканцлер, міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль. Він пообіцяв Україні щорічну фінансову підтримку.
Яку допомогу надаватиме Німеччина?
На зустрічі із президентом Володимиром Зеленським віцеканцлер Німеччини заявив, що Берлін надаватиме Києву по 9 мільярдів євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Як міністр фінансів, я наголосив, і це також було погоджено Федеральним урядом, що ми зобов'язуємося підтримувати Україну в найближчі роки, витрачаючи 9 мільярдів євро щорічно,
– зазначив Клінгбайль.
Він додав, що провів розмову попередньо з главою українського Мінфіну Сергієм Марченком. Колеги обговорили продовження та варіанти німецької підтримки.
Це дуже важливо, щоб підтримати Україну. Європа залишається на боці України, ми друзі України,
– наголосив віцеканцлер Німеччини.
Важливо! У першій своїй заяві одразу після прибуття до Києва Клінгбайль підкреслив, що Німеччина продовжить допомагати Україні, і її підтримка не ослабне. І російський диктатор Володимир Путін, має це усвідомлювати.
Як Німеччина допомагає Україні?
Нещодавно в Берліні підтвердили, що Німеччина разом з іншими союзниками надасть Україні 500 мільйонів доларів фінансової підтримки. Ці кошти використають на пакет військової допомоги за механізмом PURL (Prioritized Ukraine Requirements List)
На День Незалежності стало відомо про нову допомогу від Берліна. Норвегія та Німеччина разом закуплять для України дві системи Patriot, а також ракети до них.
Німеччина вже неодноразово передавала Україні військову допомогу й раніше. Зокрема, у травні Берлін відправив черговий великий пакет, до якого увійшли ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T, броньовані машини, гаубиці, артилерійські снаряди тощо.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Німеччина вже надала або запланувала передати Україні військову підтримку на суму приблизно 40 мільярдів доларів.