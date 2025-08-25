Берлин пообещал миллиарды: сколько ежегодно будет получать Украина
- Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль сообщил, что Германия будет предоставлять Украине 9 миллиардов евро ежегодно в качестве финансовой поддержки.
Клингбайль подчеркнул важность поддержки Украины, отметив, что Европа остается на стороне Украины.
В Киев с неанонсированным визитом 25 августа прибыл вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль. Он пообещал Украине ежегодную финансовую поддержку.
Какую помощь будет оказывать Германия?
На встрече с президентом Владимиром Зеленским вице-канцлер Германии заявил, что Берлин будет предоставлять Киеву по 9 миллиардов евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Смотрите также Украина должна получить близкие к членству в НАТО гарантии безопасности, – глава МИД Германии
Как министр финансов, я подчеркнул, и это также было согласовано Федеральным правительством, что мы обязуемся поддерживать Украину в ближайшие годы, тратя 9 миллиардов евро ежегодно,
– отметил Клингбайль.
Он добавил, что провел разговор предварительно с главой украинского Минфина Сергеем Марченко. Коллеги обсудили продолжение и варианты немецкой поддержки.
Это очень важно, чтобы поддержать Украину. Европа остается на стороне Украины, мы друзья Украины,
– подчеркнул вице-канцлер Германии.
Важно! В первом своем заявлении сразу после прибытия в Киев Клингбайль подчеркнул, что Германия продолжит помогать Украине, и ее поддержка не ослабнет. И российский диктатор Владимир Путин, должен это осознавать.
Как Германия помогает Украине?
Недавно в Берлине подтвердили, что Германия вместе с другими союзниками предоставит Украине 500 миллионов долларов финансовой поддержки. Эти средства используют на пакет военной помощи по механизму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List)
На День Независимости стало известно о новой помощи от Берлина. Норвегия и Германия вместе закупят для Украины две системы Patriot, а также ракеты к ним.
Германия уже неоднократно передавала Украине военную помощь и раньше. В частности, в мае Берлин отправил очередной большой пакет, в который вошли ракеты для систем противовоздушной обороны IRIS-T, бронированные машины, гаубицы, артиллерийские снаряды и тому подобное.
Всего с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Германия уже предоставила или запланировала передать Украине военную поддержку на сумму примерно 40 миллиардов долларов.