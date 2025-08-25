В Киев с неанонсированным визитом 25 августа прибыл вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль. Он пообещал Украине ежегодную финансовую поддержку.

Какую помощь будет оказывать Германия?

На встрече с президентом Владимиром Зеленским вице-канцлер Германии заявил, что Берлин будет предоставлять Киеву по 9 миллиардов евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как министр финансов, я подчеркнул, и это также было согласовано Федеральным правительством, что мы обязуемся поддерживать Украину в ближайшие годы, тратя 9 миллиардов евро ежегодно,

– отметил Клингбайль.

Он добавил, что провел разговор предварительно с главой украинского Минфина Сергеем Марченко. Коллеги обсудили продолжение и варианты немецкой поддержки.

Это очень важно, чтобы поддержать Украину. Европа остается на стороне Украины, мы друзья Украины,

– подчеркнул вице-канцлер Германии.

Важно! В первом своем заявлении сразу после прибытия в Киев Клингбайль подчеркнул, что Германия продолжит помогать Украине, и ее поддержка не ослабнет. И российский диктатор Владимир Путин, должен это осознавать.

Как Германия помогает Украине?