Додаткові 700 гривень на комуналку: хто і як може отримати допомогу

Деяким українцям виплачують додаткові кошти на оплату житлово-комунальних послуг. Ця допомога не впливає на отримання субсидії.

Хто може отримати допомогу на оплату послуг

У Дніпрі діє спеціальна програма адресної підтримки, за якої жителі міста можуть отримати додаткові кошти на оплату комунальних послуг, повідомляє 24 Канал з посиланням на Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради.

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Заявку на отримання допомоги для оплати комуналки можуть подати сім’ї, у складі яких є:

діти з інвалідністю;

особи з інвалідністю І групи, які мають психічні розлади, вади зору чи опорно-рухового апарату, інвалідність з дитинства;

особи з інвалідністю ІІ групи з дитинства.

Важливо! Розмір грошової допомоги жителям Дніпра відрізняється залежно віз сезону. З квітня по жовтень платять 500 гривень щомісяця на кожну особу з інвалідністю, з листопада по березень – 700 гривень.

Як отримати допомогу на оплату комуналки

Щоб отримати допомогу на оплату комунальних послуг, жителям Дніпра необхідно звернутися до місцевого управління соціального захисту населення. При цьому необхідно подати такі документи:

заяву на призначення грошової допомоги для оплати ЖКП;

копію паспорта особи з інвалідністю, яка проживає в родині, або копію свідоцтва про народження для дитини з інвалідністю;

оригінал довідки про склад сім’ї або осіб, що зареєстровані у квартирі чи будинку (якщо інформації про домоволодіння немає у Електронній картотеці обліку зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб);

довідку МСЕК, лікарсько-консультативної комісії чи витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи;

рахунки з оплати житлово-комунальних послуг.

Варто знати! Отримувачі адресної допомоги в Дніпрі мають щороку поновлювати документи для отримання додаткових коштів на оплату житлово-комунальних послуг.