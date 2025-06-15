Кому передбачається пільга на оплату комунальних платежів

Оплата за послуги у 50% поширюється як на оплату комунальних послуг, так і на оренду, інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.

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Водночас до категорій, які можуть отримати таку підтримку, входять сім'ї захисників, які загинули, померли або вважаються безвісти зниклими. Крім того, у список входять ще й сім'ї, які виховують 3 та більше дітей.

Водночас поширюється пільга на таких членів сім'ї:

чоловік або дружина захисника,

батьки загиблого військовослужбовця,

один із подружжя загиблого,

неповнолітні діти,

повнолітні діти з інвалідністю з дитинства,

інші утриманці, які мають право на державні виплати у зв'язку зі втратою годувальника.

Що треба зробити, аби отримати 50% знижки

Для того, щоб оформити пільгу у 50% треба підготувати такий список документів:

заява на отримання пільги,

свідоцтво про смерть або зникнення безвісти військовослужбовця,

свідоцтво про шлюб або народження, паспорт та ідентифікаційний код, тобто те, що підтверджує родинні стосунки,

заява про включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄГАРП).

Важливо! Відмовити в отриманні пільги можуть якщо сукупний місячний дохід сім'ї за останні 6 місяців з розрахунку на одного члена сім'ї перевищує встановлений держпоріг щодо отримання соцдопомоги.