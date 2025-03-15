Як українцям отримати допомогу на оренду та комунальні послуги у Польщі

Житлова допомога в Польщі це фінансова підтримка для людей, яким важко сплачувати оренду та комунальні послуги. Вона доступна як для біженців, так і для місцевих жителів у складних ситуаціях.

Хто може отримати житлову допомогу у Польщі

Щоб претендувати на житлову допомогу, необхідно відповідати трьом основним вимогам, передає 24 Канал із посиланням на Ukraine Pulse.

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Перш за все, потрібно мати правовий статус житла. Тобто, заявник має бути власником, орендарем, суборендарем або мати судове рішення про право на альтернативне чи соціальне житло, що підтверджує законність його проживання в даному помешканні.

Наступне, це обмеження щодо доходу:

Для одиноких осіб: місячний дохід не повинен перевищувати 40% від середньої заробітної плати.

Для багатоконтактних домогосподарств: дохід на одну людину не повинен перевищувати 30% середньої заробітної плати.

Також потрібно відповідати нормам житлової площі. Ці норми визначають максимальну площу, за яку можна отримати допомогу в Польщі. Якщо площа перевищує норму, допомога буде розрахована на основі максимальної площі, навіть якщо фактична більша.

На що поширюється допомога

Житлова субсидія є комплексною підтримкою, що покриває оренду житла, а також комунальні послуги (вода, опалення, каналізація), які часто становлять значну частину щомісячних витрат.

Крім того, субсидія включає витрати на експлуатацію та ремонт, що особливо важливо для старих будинків, а також збір відходів, обов’язковий для всіх мешканців Польщі.

Середній розмір житлової допомоги коливається від 250 до 380 злотих на місяць, але точна сума залежить від обставин, розміру сім'ї, регіону та загальних витрат на житло. Важливо зазначити, що: