Кто может получить жилищную помощь в Польше

Чтобы претендовать на жилищную помощь, необходимо соответствовать трем основным требованиям, передает 24 Канал со ссылкой на Ukraine Pulse.

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Прежде всего, нужно иметь правовой статус жилья. То есть, заявитель должен быть владельцем, арендатором, субарендатором или иметь судебное решение о праве на альтернативное или социальное жилье, подтверждающее законность его проживания в данном помещении.

Следующее, это ограничение по доходу:

Для одиноких лиц: месячный доход не должен превышать 40% от средней заработной платы.

Для многоконтактных домохозяйств: доход на одного человека не должен превышать 30% средней заработной платы.

Также нужно соответствовать нормам жилой площади. Эти нормы определяют максимальную площадь, за которую можно получить помощь в Польше. Если площадь превышает норму, помощь будет рассчитана на основе максимальной площади, даже если фактическая больше.

На что распространяется помощь

Жилищная субсидия является комплексной поддержкой, что покрывает аренду жилья, а также коммунальные услуги (вода, отопление, канализация), которые часто составляют значительную часть ежемесячных расходов.

Кроме того, субсидия включает расходы на эксплуатацию и ремонт, что особенно важно для старых домов, а также сбор отходов, обязательный для всех жителей Польши.

Средний размер жилищной помощи колеблется от 250 до 380 злотых в месяц, но точная сумма зависит от обстоятельств, размера семьи, региона и общих расходов на жилье. Важно отметить, что: