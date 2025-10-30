Додаткові виплати пенсіонерам від ООН: чи досі діє програма в Україні

ООН надає фінансову допомогу українцям з низькими доходами, пенсіонерам чи жителям прифронтових територій. Один з різновидів виплат – виплати пенсіонерам.

Що відомо про виплати пенсіонерам від ООН?

Спеціальний проєкт ООН для допомоги пенсіонерам діяв з 2023 року, проте у липні 2025 року його завершили, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

Дивіться також Деякі пенсіонери можуть втратити пенсію у 2026 році: як цього уникнути

Причина – обмежені фінансові ресурси, яких не вистачало, аби покрити програму. Завдяки реалізації цього проєкту допомогу могли отримувати такі українці:

люди з вразливих категорій, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій;

мають низькі доходи;

не отримують інших грошових допомог від міжнародних організацій.

З 2023 року щомісяця, приблизно 390 тисяч українців отримували близько 219 мільйонів гривень допомоги – загалом понад 5 мільярдів гривень. Це люди з прифронтових регіонів Чернігівської, Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Херсонської, Луганської, Миколаївської, Запорізької та Сумської областей.

У липні 2025 року була остання виплата за програмою ООН. Проте у разі надходження додаткового фінансування програма може бути відновлена або замінена на іншу форму допомоги.

Цікаво! Розмір допомоги становив різницю між пенсією (або соцвиплатою), та 3 250 гривень. Тобто, якщо виплата становить, приміром, 2 700 гривень, – людина отримувала від ВПП ООН ще 550 гривень додаткової допомоги.

Чи є альтернатива для пенсіонерів з прифронтових територій?

Натомість для жителів прифронтових територій, зокрема й пенсіонерів, цьогоріч запровадили новий вид підтримки від українського уряду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінрозвитку громад і територій.

Згідно з нею українці, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, отримуватимуть додаткові кошти на оплату електроенергії. Це 100 додаткових кіловат електроенергії на кожного члена родини. Скористатися можуть люди, які отримують субсидії.

Кошти розраховуватимуться за нормою, але не більше 300 кіловат на сім’ю. Це 432 гривні на одного члена сім'ї, максимальна виплата – 1 296 гривень на домогосподарство.

Які ще пільги та виплати діють для пенсіонерів в Україні?