В Україні знову можна отримати допомогу від ООН, але гроші отримають не всі
Джерело:visitukraine.today
Отримати фінансову допомогу від організації можна подавши заявку у пункти реєстрації. Це можна зробити у деяких регіонах України.
Допомога від ООН: хто має право на неї
В Україні агентство ООН у справах біженців знову відкрило реєстрацію на отримання фінансової допомоги.
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Але не кожен зможе отримати допомогу. Для цього потрібно:
- бути внутрішньо переміщеною особою з незахищених категорій населення;
- необов'язково бути ВПО, але проживати в Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Чернігівській, Сумській областях;
- постраждалим від військових дій;
- повернутися додому з іншого міста України або з-за кордону;
- раніше не отримувати допомоги від міжнародних організацій;
- мати дохід менш як 5 400 гривень на одну особу.
Проте допомогу можуть отримати незахищені категорії населення:
- сім'ї, які складаються тільки з одного з батьків (батька або матері) та неповнолітніх дітей. Також, осіб старше 55 років;
- сім'ї, які очолювані одним або декількома самотніми жителями похилого віку;
- сім'ї, що на чолі з особою похилого віку мають неповнолітню дитину або дітей;
- з людьми, які мають особливі потреби (наприклад, інвалідність або хронічні захворювання);
- сім'ї, які піклуються про дітей без супроводу батьків або дітей, розлучених з батьками (в цьому випадку потрібне нотаріальне підтвердження).
Яку суму виплачуватимуть
Кожен член родини отримуватиме 2 200 гривень. А виплачуватиметься допомога впродовж 3 місяців.
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Важливо, звертатися можна у пункти реєстрації та мобільні пункти, які розташовані у деяких регіонах. Їх список ви можете знайти за посиланням.
Допомога від держави
З початку повномасштабної війни, держава виплачує фінансову допомогу людям, які вимушено покинули свої домівки.
Заявку на таку допомогу можна подати у додатку Дії або у найближчому ЦНАПі.