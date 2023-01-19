В Україні знову можна отримати допомогу від ООН, але гроші отримають не всі

Отримати фінансову допомогу від організації можна подавши заявку у пункти реєстрації. Це можна зробити у деяких регіонах України.

Допомога від ООН: хто має право на неї

В Україні агентство ООН у справах біженців знову відкрило реєстрацію на отримання фінансової допомоги.

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Але не кожен зможе отримати допомогу. Для цього потрібно:

бути внутрішньо переміщеною особою з незахищених категорій населення;

необов'язково бути ВПО, але проживати в Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Чернігівській, Сумській областях;

постраждалим від військових дій;

повернутися додому з іншого міста України або з-за кордону;

раніше не отримувати допомоги від міжнародних організацій;

мати дохід менш як 5 400 гривень на одну особу.

Проте допомогу можуть отримати незахищені категорії населення:

сім'ї, які складаються тільки з одного з батьків (батька або матері) та неповнолітніх дітей. Також, осіб старше 55 років;

сім'ї, які очолювані одним або декількома самотніми жителями похилого віку;

сім'ї, що на чолі з особою похилого віку мають неповнолітню дитину або дітей;

з людьми, які мають особливі потреби (наприклад, інвалідність або хронічні захворювання);

сім'ї, які піклуються про дітей без супроводу батьків або дітей, розлучених з батьками (в цьому випадку потрібне нотаріальне підтвердження).

Яку суму виплачуватимуть

Кожен член родини отримуватиме 2 200 гривень. А виплачуватиметься допомога впродовж 3 місяців.

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Важливо, звертатися можна у пункти реєстрації та мобільні пункти, які розташовані у деяких регіонах. Їх список ви можете знайти за посиланням.

Допомога від держави

З початку повномасштабної війни, держава виплачує фінансову допомогу людям, які вимушено покинули свої домівки.

Сума щомісячної допомоги становитьна кожну дитину та людину з інвалідністю. А кожній особі, якій понад 18 років, – по 2 тисячі гривень.

Заявку на таку допомогу можна подати у додатку Дії або у найближчому ЦНАПі.