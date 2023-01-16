Перший транш вже на шляху в Україну

Нагадуємо, що Євросоюз надасть у 2023 році Україні макрофінансову допомогу у розмірі 18 мільярдів євро.

Важливо Європарламент схвалив надання Україні 18 мільярдів євро макрофіну у 2023 році

Прем'єр України Денис Шмигаль заявив, що для цього обидві сторони підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання макрофінансової допомоги.

Цього тижня очікуємо отримати перший транш у розмірі 3 мільярдів євро. Це допоможе нам надалі підтримувати макроекономічну стабільність та фінансувати усі критично важливі видатки в умовах варварської війни Росії проти нашої держави. Вдячні європейським партнерам за послідовну підтримку,

– додав Шмигаль.

Що покриватиме пакет підтримки від ЄС

Насамперед покриватиме основні державні послуги, включаючи роботу лікарень, шкіл та забезпечення житлом.

Ці кошти будуть спрямовуватися у державний бюджет України для підтримки існування держави, покриття недостатнього бюджету: це і соціальні, і медичні, і пенсійні виплати. Все, що необхідне для фінансової стабільності держави та виконання державою базових функцій,

– заявила Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

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Позика також допоможе зберегти макроекономічну стабільність і відновити інфраструктуру в Україні через війну.