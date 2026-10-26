Допомога на поховання зросла вдвічі: скільки виплатять "на руки"

Втрата близької людини завжди супроводжується не лише емоційним ударом, але й непередбачуваними фінансовими витратами для родини. Держава переглянула соціальні гарантії та суттєво оновила розмір грошової компенсації, яка має пом'якшити цей тягар.

Кому та яку суму виплатить держава

Після тривалої паузи з 2017 року розмір допомоги на поховання застрахованої особи зріс удвічі й тепер становить 8 500 гривень. Таке підвищення напряму пов'язане зі зростанням прожиткового мінімуму, який для непрацездатних осіб у 2026 році сягнув 2 595 гривень, про що пише Дебет-Кредит.

Якщо пенсіонер отримував звичайну цивільну виплату, держава компенсує родині суму в розмірі його двомісячної пенсії. Водночас для сімей колишніх військовослужбовців передбачений інший, більш суттєвий алгоритм фінансової підтримки.

Якщо померлий отримував військову пенсію, родичам виплатять допомогу в розмірі трьох таких пенсій.

Проте Пенсійний фонд встановлює чіткий ліміт: ця сума не може перевищувати п'яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб. З урахуванням показників 2026 року, максимальний розмір такої компенсації обмежений позначкою у 16 640 гривень.

Важливий нюанс полягає в тому, що гроші не дадуть, якщо похорон повністю оплатила держава.

Які документи потрібно зібрати для оформлення

Щоб кошти надійшли на рахунок, членам родини не варто зволікати зі зверненням до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду. Процедура вимагає базового пакета паперів, який краще підготувати заздалегідь.

Вам обов'язково знадобляться паспорт, ідентифікаційний код та свідоцтво про смерть. Також у фонді попросять надати витяг з Державного реєстру актів цивільного стану або довідку про смерть пенсіонера.

Важливо! Заяву на виплату ви заповните безпосередньо під час прийому, але не забудьте взяти з собою актуальні реквізити вашого банківського рахунку.

Які ще виплати можуть отримати родичі померлого

Окрім цільової допомоги на поховання, родина має право претендувати на кошти, які пенсіонер не встиг отримати за життя. Як вже повідомлялося раніше, у побуті цю суму часто називають "тринадцятою пенсією".

Ці гроші не зникають, а можуть бути виплачені членам сім'ї або непрацездатним родичам, які перебували на утриманні померлого. Якщо ж за недоотриманою пенсією ніхто не звернеться вчасно, вона автоматично перейде до складу загальної спадщини, і доступ до неї відкриється лише після офіційного оформлення відповідного свідоцтва у нотаріуса.