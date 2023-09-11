Є два способи: як оформити допомогу після народження дитини

Після народження будь-якої дитини батьки можуть звернутися до держави за допомогою. Її можна отримати я онлайн, так і офлайн.

Як отримати допомогу при народженні дитини

Щоб отримати допомогу онлайн потрібно зробити всього декілька дій:

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зареєструватися у кабінеті електронних послуг Міністерства соціальної політики;

заповнити онлайн-форму на отримання послуги;

додати електронний підпис.

Після цього заява автоматично відправиться на розгляд. Уже на наступний день особі призначать кошти.

Детальніше про "єМалятко"

Також, щоб оформити допомогу онлайн можна скористатися послугою "єМалятко" у "Дія".

Ще у 2020 році цю послугу запустили в експериментальному режимі та лише нещодавно вона запрацювала на постійній основі.

У сервісі є такі послуги:

державна реєстрація народження дитини;

реєстрації місця проживання дитини;

призначення допомоги при народженні дитини;

реєстрація народженої дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї.

Як оформити допомогу при народженні офлайн

Для цього потрібно звернутися до ЦНАПу за місцем проживання та подати такі документи:

заяву одного з батьків;

свідоцтво про народження дитини;

особовий банківський рахунок для соціальних виплат;

опікунам – рішення суду про встановлення опіки;

документи, що засвідчують народження дитини (у разі народження дитини за межами України).

Термін розгляду таких документів приблизно 10 днів.

! Нині допомога на дитину становить 41 280 гривень. 10 320 гривень батьки отримують одразу, а решту протягом 3 років – щомісячно по 860 гривень.