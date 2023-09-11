Як отримати допомогу при народженні дитини

Щоб отримати допомогу онлайн потрібно зробити всього декілька дій:

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зареєструватися у кабінеті електронних послуг Міністерства соціальної політики;

заповнити онлайн-форму на отримання послуги;

додати електронний підпис.

Після цього заява автоматично відправиться на розгляд. Уже на наступний день особі призначать кошти.

Зверніть увагу! Також, щоб оформити допомогу онлайн можна скористатися послугою "єМалятко" у "Дія".

Детальніше про "єМалятко"

Ще у 2020 році цю послугу запустили в експериментальному режимі та лише нещодавно вона запрацювала на постійній основі.

У сервісі є такі послуги:

державна реєстрація народження дитини;

реєстрації місця проживання дитини;

призначення допомоги при народженні дитини;

реєстрація народженої дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї.

Як оформити допомогу при народженні офлайн

Для цього потрібно звернутися до ЦНАПу за місцем проживання та подати такі документи:

заяву одного з батьків;

свідоцтво про народження дитини;

особовий банківський рахунок для соціальних виплат;

опікунам – рішення суду про встановлення опіки;

документи, що засвідчують народження дитини (у разі народження дитини за межами України).

Термін розгляду таких документів приблизно 10 днів.

Зауважте! Нині допомога на дитину становить 41 280 гривень. 10 320 гривень батьки отримують одразу, а решту протягом 3 років – щомісячно по 860 гривень.