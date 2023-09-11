Як отримати допомогу при народженні дитини
Щоб отримати допомогу онлайн потрібно зробити всього декілька дій:
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- зареєструватися у кабінеті електронних послуг Міністерства соціальної політики;
- заповнити онлайн-форму на отримання послуги;
- додати електронний підпис.
Після цього заява автоматично відправиться на розгляд. Уже на наступний день особі призначать кошти.
Детальніше про "єМалятко"
Ще у 2020 році цю послугу запустили в експериментальному режимі та лише нещодавно вона запрацювала на постійній основі.
У сервісі є такі послуги:
- державна реєстрація народження дитини;
- реєстрації місця проживання дитини;
- призначення допомоги при народженні дитини;
- реєстрація народженої дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
- отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї.
Як оформити допомогу при народженні офлайн
Для цього потрібно звернутися до ЦНАПу за місцем проживання та подати такі документи:
- заяву одного з батьків;
- свідоцтво про народження дитини;
- особовий банківський рахунок для соціальних виплат;
- опікунам – рішення суду про встановлення опіки;
- документи, що засвідчують народження дитини (у разі народження дитини за межами України).
Термін розгляду таких документів приблизно 10 днів.