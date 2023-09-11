Як отримати допомогу при народженні дитини

Щоб отримати допомогу онлайн потрібно зробити всього декілька дій:

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  • зареєструватися у кабінеті електронних послуг Міністерства соціальної політики;
  • заповнити онлайн-форму на отримання послуги;
  • додати електронний підпис.

Після цього заява автоматично відправиться на розгляд. Уже на наступний день особі призначать кошти.

Детальніше про "єМалятко"

Ще у 2020 році цю послугу запустили в експериментальному режимі та лише нещодавно вона запрацювала на постійній основі.

У сервісі є такі послуги:

  • державна реєстрація народження дитини;
  • реєстрації місця проживання дитини;
  • призначення допомоги при народженні дитини;
  • реєстрація народженої дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
  • отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї.

Як оформити допомогу при народженні офлайн

Для цього потрібно звернутися до ЦНАПу за місцем проживання та подати такі документи:

  • заяву одного з батьків;
  • свідоцтво про народження дитини;
  • особовий банківський рахунок для соціальних виплат;
  • опікунам – рішення суду про встановлення опіки;
  • документи, що засвідчують народження дитини (у разі народження дитини за межами України).

Термін розгляду таких документів приблизно 10 днів.