Как получить помощь при рождении ребенка
Чтобы получить помощь онлайн, нужно совершить всего несколько действий:
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- зарегистрироваться в кабинете электронных услуг Министерства социальной политики;
- заполнить онлайн-форму на получение услуги;
- добавить электронную подпись.
После этого заявление автоматически отправится на рассмотрение. Уже на следующий день лицу назначат денежные средства.
Детальнее о "еМалятко"
Еще в 2020 году эта услуга была запущена в экспериментальном режиме и только недавно она заработала на постоянной основе.
В сервисе есть следующие услуги:
- государственная регистрация рождения ребенка;
- регистрации места жительства ребенка;
- назначение пособия при рождении ребенка;
- регистрация рожденного ребенка в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков;
- получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи.
Как оформить помощь при рождении офлайн
Для этого нужно обратиться в ЦНАП по месту жительства и подать следующие документы:
- заявление одного из родителей;
- свидетельство о рождении ребенка;
- личный банковский счет для социальных выплат;
- опекунам – решение суда об установлении опеки;
- документы, удостоверяющие рождение ребенка (в случае рождения ребенка за пределами Украины).
Срок рассмотрения таких документов около 10 дней.