Как получить помощь при рождении ребенка

Чтобы получить помощь онлайн, нужно совершить всего несколько действий:

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  • зарегистрироваться в кабинете электронных услуг Министерства социальной политики;
  • заполнить онлайн-форму на получение услуги;
  • добавить электронную подпись.

После этого заявление автоматически отправится на рассмотрение. Уже на следующий день лицу назначат денежные средства.

Детальнее о "еМалятко"

Еще в 2020 году эта услуга была запущена в экспериментальном режиме и только недавно она заработала на постоянной основе.

В сервисе есть следующие услуги:

  • государственная регистрация рождения ребенка;
  • регистрации места жительства ребенка;
  • назначение пособия при рождении ребенка;
  • регистрация рожденного ребенка в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков;
  • получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи.

Как оформить помощь при рождении офлайн

Для этого нужно обратиться в ЦНАП по месту жительства и подать следующие документы:

  • заявление одного из родителей;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • личный банковский счет для социальных выплат;
  • опекунам – решение суда об установлении опеки;
  • документы, удостоверяющие рождение ребенка (в случае рождения ребенка за пределами Украины).

Срок рассмотрения таких документов около 10 дней.