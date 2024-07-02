Як держава виплачує допомогу сім'ям загиблих військовослужбовців
2 липня 2024, 18:03Читать новость на русском
Члени сімей захисників України, які загинули на фронті або померли протягом року після отримання поранення, мають право на допомогу від держави. З 4 травня 2024 року розмір такої одноразової грошової допомоги становить не менше 15 мільйонів гривень.
Хто має право на одержання допомоги
Ця допомога виплачується не лише сім’ям громадян України, а й родинам іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах проходили військову службу та захищали суверенітет нашої держави.
Читайте також Нові заходи проти ухилянтів: хто може втратити майно та зарплатуВажливо! Нарахування виплат сім'ям військовослужбовців регулюється Постановою Кабміну № 168 про виплати військовослужбовцям та їх сім’ям під час дії воєнного стану.
Законодавство визначає коло осіб, які мають право на виплати після загибелі військовослужбовця:
- Діти, включаючи усиновлених, народжених після смерті військовослужбовця, а також діти, щодо яких загиблого було позбавлено батьківських прав за життя.
- Вдова або вдівець.
- Батьки або усиновлювачі загиблого, якщо вони не були позбавлені батьківських прав або їхні батьківські права були поновлені.
- Онуки загиблого, якщо на момент його смерті їхні батьки також померли.
- Цивільні дружини та чоловіки, за умови, що вони не перебувають в інших офіційних шлюбах, а факт проживання однією сім’єю встановлено рішенням суду.
- Інші особи, які за законом перебували на утриманні загиблого.