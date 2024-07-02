Як держава виплачує допомогу сім'ям загиблих військовослужбовців

2 липня 2024, 18:03
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Члени сімей захисників України, які загинули на фронті або померли протягом року після отримання поранення, мають право на допомогу від держави. З 4 травня 2024 року розмір такої одноразової грошової допомоги становить не менше 15 мільйонів гривень.

Хто має право на одержання допомоги

Ця допомога виплачується не лише сім’ям громадян України, а й родинам іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах проходили військову службу та захищали суверенітет нашої держави.

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Важливо! Нарахування виплат сім'ям військовослужбовців регулюється Постановою Кабміну № 168 про виплати військовослужбовцям та їх сім’ям під час дії воєнного стану.

Законодавство визначає коло осіб, які мають право на виплати після загибелі військовослужбовця:

  • Діти, включаючи усиновлених, народжених після смерті військовослужбовця, а також діти, щодо яких загиблого було позбавлено батьківських прав за життя.
  • Вдова або вдівець.
  • Батьки або усиновлювачі загиблого, якщо вони не були позбавлені батьківських прав або їхні батьківські права були поновлені.
  • Онуки загиблого, якщо на момент його смерті їхні батьки також померли.
  • Цивільні дружини та чоловіки, за умови, що вони не перебувають в інших офіційних шлюбах, а факт проживання однією сім’єю встановлено рішенням суду.
  • Інші особи, які за законом перебували на утриманні загиблого.
Зауважте! За законом, 15 мільйонів гривень розподіляються між усіма членами сім’ї в рівних частинах.
Автор: Дарія Подвишенна