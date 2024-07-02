Кто имеет право на получение помощи

Эта помощь выплачивается не только семьям граждан Украины, но и семьям иностранцев и лиц без гражданства, которые на законных основаниях проходили военную службу и защищали суверенитет нашего государства.

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Законодательство определяет круг лиц, которые имеют право на выплаты после гибели военнослужащего:

  • Дети, включая усыновленных, рожденных после смерти военнослужащего, а также дети, в отношении которых погибший был лишен родительских прав при жизни.
  • Вдова или вдовец.
  • Родители или усыновители погибшего, если они не были лишены родительских прав или их родительские права были восстановлены.
  • Внуки погибшего, если на момент его смерти их родители также умерли.
  • Гражданские жены и мужья, при условии, что они не находятся в других официальных браках, а факт проживания одной семьей установлен решением суда.
  • Другие лица, которые по закону находились на иждивении погибшего.