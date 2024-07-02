Хто має право на одержання допомоги

Ця допомога виплачується не лише сім’ям громадян України, а й родинам іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах проходили військову службу та захищали суверенітет нашої держави.

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Важливо! Нарахування виплат сім'ям військовослужбовців регулюється Постановою Кабміну № 168 про виплати військовослужбовцям та їх сім’ям під час дії воєнного стану.

Законодавство визначає коло осіб, які мають право на виплати після загибелі військовослужбовця:

Діти, включаючи усиновлених, народжених після смерті військовослужбовця, а також діти, щодо яких загиблого було позбавлено батьківських прав за життя.

Вдова або вдівець.

Батьки або усиновлювачі загиблого, якщо вони не були позбавлені батьківських прав або їхні батьківські права були поновлені.

Онуки загиблого, якщо на момент його смерті їхні батьки також померли.

Цивільні дружини та чоловіки, за умови, що вони не перебувають в інших офіційних шлюбах, а факт проживання однією сім’єю встановлено рішенням суду.

Інші особи, які за законом перебували на утриманні загиблого.

Зауважте! За законом, 15 мільйонів гривень розподіляються між усіма членами сім’ї в рівних частинах.