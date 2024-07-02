Хто має право на одержання допомоги
Ця допомога виплачується не лише сім’ям громадян України, а й родинам іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах проходили військову службу та захищали суверенітет нашої держави.
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Законодавство визначає коло осіб, які мають право на виплати після загибелі військовослужбовця:
- Діти, включаючи усиновлених, народжених після смерті військовослужбовця, а також діти, щодо яких загиблого було позбавлено батьківських прав за життя.
- Вдова або вдівець.
- Батьки або усиновлювачі загиблого, якщо вони не були позбавлені батьківських прав або їхні батьківські права були поновлені.
- Онуки загиблого, якщо на момент його смерті їхні батьки також померли.
- Цивільні дружини та чоловіки, за умови, що вони не перебувають в інших офіційних шлюбах, а факт проживання однією сім’єю встановлено рішенням суду.
- Інші особи, які за законом перебували на утриманні загиблого.