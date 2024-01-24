Нова допомога від США: на що витратять майже 12 мільярдів доларів

США з початку повномасштабного вторгнення активно підтримують Україну. 23 січня американський уряд повідомив про готовність надати нову допомогу.

Яку допомогу отримає Україна

Під час переговорів, міністр фінансів США Джанет Єллен повідомила прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про надання нової допомоги для підтримки українського бюджету. Загалом американський уряд хоче передати 11,8 мільярда доларів.

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Цю допомогу мають використати як фінансування української економіки, зокрема покриття видатків місцевого уряду. За словами Єллен, Конгрес має якнайшвидше приймати рішення, відносно підтримки України.

Представники США також наголошують на тому, що інші країни мають наслідувати цей приклад і активніше підтримувати українську систему. Йдеться про виділення донорської грошової допомоги.

На що витрачатимуть кошти

Саме завдяки зовнішньому фінансуванню, вдасться покрити такі урядові витрати, як розвиток лікарень, шкіл та служб екстреного реагування. Представники уряду США також наголошують на тому, що допомога від країн-донорів для України це демонстрація з боку світової спільноти готовності зберігати територіальну цілісність держав, які постраждали від збройної агресії.

На думку американських можновладців, підтримка української сторони у цьому секторі, сприятиме позитивним змінам на фронті. Стабільна економіка в Україні стане рушієм до швидшої перемоги у війні.