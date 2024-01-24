Какую помощь получит Украина

В ходе переговоров, министр финансов США Джанет Йеллен сообщила премьер-министру Украины Денису Шмигалю о предоставлении новой помощи для поддержки украинского бюджета. В общем, американское правительство хочет передать 11,8 миллиарда долларов.

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Эту помощь должны использовать в качестве финансирования украинской экономики, в частности покрытия расходов местного правительства. По словам Еллен, Конгресс должен как можно быстрее принимать решения относительно поддержки Украины.

Представители США также отмечают, что другие страны должны следовать этому примеру и активнее поддерживать украинскую систему. Речь идет о выделении донорской денежной помощи.

На что будут тратить средства

Именно благодаря внешнему финансированию удастся покрыть такие правительственные расходы как развитие больниц, школ и служб экстренного реагирования. Представители правительства США также отмечают, что помощь от стран-доноров для Украины это демонстрация готовности мирового сообщества сохранять территориальную целостность государств, пострадавших от вооруженной агрессии.

По мнению американских чиновников, поддержка украинской стороны в этом секторе будет способствовать положительным изменениям на фронте. Стабильная экономика в Украине станет двигателем к скорейшей победе в войне.

Напомним! Ранее Конгресс США заблокировал помощь для Украины до момента принятия нового финансирования.