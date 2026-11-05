Україна не отримала 16 мільярдів доларів від США за попередніми домовленостями, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський 5 листопада повідомив, що Україна не отримала 16 мільярдів доларів допомоги від США. Глава держави наголосив, що ці кошти були передбачені домовленостями, тож за них потрібно боротися.

Про це український лідер зауважив в інтерв'ю ТСН.

Що сказав Зеленський про невиплачену допомогу

Зеленський зазначив, що порушувати питання зупинених виплат необхідно попри щиру вдячність за вже надану підтримку.

Треба піднімати питання, що з минулих домовленостей і з минулих рішень 16 мільярдів були зупинені, і 16 мільярдів було не дано. Як би там не було, і ми вдячні за все, що було дано, але, як мінімум, за ці гроші Україна повинна боротися,

– підкреслив президент.

Він зауважив, що збереження міцних контактів із представниками обох американських партій є пріоритетом для української сторони в умовах зміни політичного ландшафту.

Розуміючи перерозподіл сил, треба правильно побудувати діалог. Діалог повинен принести нам, я вважаю, що зараз в нас можуть зрости шанси отримати додаткову допомогу від США,

– зазначив глава держави.

Він додав, що Україна не повинна вибачатися за ці гроші. Тож держава буде боротися за них.

"Як мені багато моїх друзів в Європі і серед лідерів, як вони кажуть: я їм кажу "Вибачте", а вони кажуть: "Ви не можете вибачатися, ви просто повинні говорити. Так, ми не все можемо вам дати і підтримати, але ви не повинні вибачатися, бо це твоя робота". Це моя робота, бути двигуном і знаходити відповідні пакети. Тому не сильно вибачаючись, але будемо все робити", – пообіцяв президент.

До слова, раніше він також заявляв про затримку поставок ракет Patriot, за які вже повністю сплатили міжнародні партнери.