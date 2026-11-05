Україна не отримала 16 мільярдів доларів від США за попередніми домовленостями, – Зеленський

Про це український лідер зауважив в інтерв'ю ТСН.

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Що сказав Зеленський про невиплачену допомогу

Зеленський зазначив, що порушувати питання зупинених виплат необхідно попри щиру вдячність за вже надану підтримку.

Треба піднімати питання, що з минулих домовленостей і з минулих рішень 16 мільярдів були зупинені, і 16 мільярдів було не дано. Як би там не було, і ми вдячні за все, що було дано, але, як мінімум, за ці гроші Україна повинна боротися– підкреслив президент.

Він зауважив, що збереження міцних контактів із представниками обох американських партій є пріоритетом для української сторони в умовах зміни політичного ландшафту.

Розуміючи перерозподіл сил, треба правильно побудувати діалог. Діалог повинен принести нам, я вважаю, що зараз в нас можуть зрости шанси отримати додаткову допомогу від США– зазначив глава держави.

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Він додав, що Україна не повинна вибачатися за ці гроші. Тож держава буде боротися за них.

"Як мені багато моїх друзів в Європі і серед лідерів, як вони кажуть: я їм кажу "Вибачте", а вони кажуть: "Ви не можете вибачатися, ви просто повинні говорити. Так, ми не все можемо вам дати і підтримати, але ви не повинні вибачатися, бо це твоя робота". Це моя робота, бути двигуном і знаходити відповідні пакети. Тому не сильно вибачаючись, але будемо все робити", – пообіцяв президент.

До слова, раніше він також заявляв про затримку поставок ракет Patriot, за які вже повністю сплатили міжнародні партнери.