Украина не получила 16 миллиардов долларов от США по предварительным договоренностям, – Зеленский

Об этом украинский лидер заявил в интервью ТСН.

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Что сказал Зеленский о невыплаченной помощи

Зеленский отметил, что поднимать вопрос о приостановленных выплатах необходимо, несмотря на искреннюю благодарность за уже оказанную поддержку.

Нужно поднимать вопрос о том, что из прежних договоренностей и решений 16 миллиардов были приостановлены, а 16 миллиардов не были выделены. Как бы то ни было, мы благодарны за все, что было предоставлено, но, как минимум, за эти деньги Украина должна бороться– подчеркнул президент.

Он отметил, что поддержание прочных контактов с представителями обеих американских партий является приоритетом для украинской стороны в условиях изменения политического ландшафта.

Понимая перераспределение сил, нужно правильно построить диалог. Диалог должен принести нам, я считаю, что сейчас у нас могут возрасти шансы получить дополнительную помощь от США– отметил глава государства.

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Он добавил, что Украина не должна извиняться за эти деньги. Поэтому государство будет бороться за них.