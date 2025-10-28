Нідерланди надають Україні 25 мільйонів євро на закупівлю газу й енергетику

Нідерланди допоможуть Україні пережити опалювальний сезон. Грошову допомогу спрямують, зокрема, на закупівлю газу.

Яку допомогу надають Нідерланди Україні?

Нідерланди виділяють 25 мільйонів євро для України, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис в X міністра закордонних справ Нідерландів Давіда ван Веела.

Росія навмисно атакує енергетику України. Нідерланди надають 25 мільйонів євро на обладнання, аварійний ремонт та закупівлю газу. Ми не залишимо наших друзів напризволяще,

– повідомив Давід ван Веел.

Нагадаємо, що Нідерланди виділили Україні допомогу у розмірі 20,3 мільярда євро починаючи з 2022 року, як розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє 24 Канал.

З цих коштів 13,6 мільярда євро становить військова підтримка. У тому числі Нідерланди активно долучилися до нової ініціативи НАТО PURL (Пріоритетний список потреб України). За цим механізмом, нагадаємо, країна виділила 578 мільйонів доларів на перший пакет закупівель зброї.

Також Нідерланди продовжують постачання в Україну винищувачів F16, брати участь у закупівлі снарядів, доставляти системи ППО тощо.

