Нидерланды предоставляют Украине 25 миллионов евро на закупку газа и энергетику

Нидерланды помогут Украине пережить отопительный сезон. Денежную помощь направят, в частности, на закупку газа.

Какую помощь оказывают Нидерланды Украине?

Нидерланды выделяют 25 миллионов евро для Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение в X министра иностранных дел Нидерландов Давида ван Веела.

Россия намеренно атакует энергетику Украины. Нидерланды предоставляют 25 миллионов евро на оборудование, аварийный ремонт и закупку газа. Мы не оставим наших друзей на произвол судьбы,

– сообщил Давид ван Веел.

Напомним, что Нидерланды выделили Украине помощь в размере 20,3 миллиарда евро начиная с 2022 года, как рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает 24 Канал.

Из этих средств 13,6 миллиарда евро составляет военная поддержка. В том числе Нидерланды активно присоединились к новой инициативе НАТО PURL (Приоритетный список потребностей Украины). По этому механизму, напомним, страна выделила 578 миллионов долларов на первый пакет закупок оружия.

Также Нидерланды продолжают поставки в Украину истребителей F16, участвовать в закупке снарядов, доставлять системы ПВО и тому подобное.

Об украинской энергетике и отопительном сезоне