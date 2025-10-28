Нидерланды предоставляют Украине 25 миллионов евро на закупку газа и энергетику
- Нидерланды выделили для Украины 25 миллионов евро на оборудование, аварийный ремонт и закупку газа для прохождения отопительного сезона.
- С 2022 года Нидерланды предоставили Украине помощь на сумму 20,3 миллиарда евро, в частности 13,6 миллиарда евро на военную поддержку, включая истребители F16 и системы ПВО.
Нидерланды помогут Украине пережить отопительный сезон. Денежную помощь направят, в частности, на закупку газа.
Какую помощь оказывают Нидерланды Украине?
Нидерланды выделяют 25 миллионов евро для Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение в X министра иностранных дел Нидерландов Давида ван Веела.
Россия намеренно атакует энергетику Украины. Нидерланды предоставляют 25 миллионов евро на оборудование, аварийный ремонт и закупку газа. Мы не оставим наших друзей на произвол судьбы,
– сообщил Давид ван Веел.
Напомним, что Нидерланды выделили Украине помощь в размере 20,3 миллиарда евро начиная с 2022 года, как рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает 24 Канал.
Из этих средств 13,6 миллиарда евро составляет военная поддержка. В том числе Нидерланды активно присоединились к новой инициативе НАТО PURL (Приоритетный список потребностей Украины). По этому механизму, напомним, страна выделила 578 миллионов долларов на первый пакет закупок оружия.
Также Нидерланды продолжают поставки в Украину истребителей F16, участвовать в закупке снарядов, доставлять системы ПВО и тому подобное.
Об украинской энергетике и отопительном сезоне
Украина накопила 13,2 миллиарда кубометров газа в хранилищах, но требует дополнительного импорта для прохождения отопительного сезона. Нафтогазу нужно еще 1,9 миллиарда евро для импорта газа, часть из которых планируют привлечь через внутренние резервы и международную помощь.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в энергетике сложная из-за российских обстрелов, и нужны средства противовоздушной обороны и международная помощь. Украина ведет переговоры с Германией и Италией по поставкам электрооборудования, а также работает над импортом газа, найдя 70% необходимых средств для этого процесса.
ЕС готовит новый пакет поддержки для украинского энергосектора, включая уникальную гарантию на 800 миллионов евро для закупки газа. Помощь также охватывает ремонт энергосетей и поставки генераторов и трансформаторов для подготовки к зиме.