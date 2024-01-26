"Війна в Україні втратила міжнародну увагу": ООН попереджає про уповільнення допомоги
Джерело:Zeit
Агентство ООН у справах біженців попереджає про уповільнення надання допомоги Україні у 2024 році. При цьому, понад 10 мільйонів осіб були змушені покинути свої домівки через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Чому фінансування допомоги зменшилось
Відтак, у 2022 та 2023 роках робота УВКБ ООН та інших організацій з надання допомоги була добре профінансована. Але цього року скорочення були неминучими через те, що війна в Україні втратила міжнародну вагу.
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Про це заявив голова Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді.
Війна в Україні втратила міжнародну увагу, а війна в секторі Газа домінує в заголовках газет. А три основні донори – Німеччина, США та ЄС – розмір допомоги Україні ще не визначали,
– сказав комісар.
Відтак, агентство ООН у справах біженців класифікує гуманітарну ситуацію в Україні як дуже серйозну.
Скільки людей залишила свої домівки
Відтак, за оцінками Організації Об'єднаних Націй налічується: 3,7 мільйона внутрішньо переміщених осіб – в Україні; 6,3 мільйона біженців – в інших країнах.
Десять мільйонів людей не живуть у своїх будинках,
– резюмує Верховний комісар.
Водночас Росія повідомляє, що у них серед переселенців – 1,3 мільйона українців, проте доступ УВКБ ООН до цих людей є "дуже обмеженим".
Що буде з соцвиплатами
В України є запас коштів, які дозволять вчасно виконувати всі свої зобов’язання, незалежно від тих чи інших обставин і схвалення фінансової допомоги іншими країнами. Про це повідомила Міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
У 2023 році Україна вже зіштовхнулася з різними фінансовими перешкодами, які мали б вплинути на забезпечення соціальної допомоги громадянам. Попри це, у Мінсоцполітики вважають, що проблем із соцвиплатами не буде.