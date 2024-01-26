Чому фінансування допомоги зменшилось

Відтак, у 2022 та 2023 роках робота УВКБ ООН та інших організацій з надання допомоги була добре профінансована. Але цього року скорочення були неминучими через те, що війна в Україні втратила міжнародну вагу.

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Про це заявив голова Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

Війна в Україні втратила міжнародну увагу, а війна в секторі Газа домінує в заголовках газет. А три основні донори – Німеччина, США та ЄС – розмір допомоги Україні ще не визначали,

– сказав комісар.

Відтак, агентство ООН у справах біженців класифікує гуманітарну ситуацію в Україні як дуже серйозну.

Скільки людей залишила свої домівки

Відтак, за оцінками Організації Об'єднаних Націй налічується: 3,7 мільйона внутрішньо переміщених осіб – в Україні; 6,3 мільйона біженців – в інших країнах.

Десять мільйонів людей не живуть у своїх будинках,

– резюмує Верховний комісар.