Почему финансирование помощи уменьшилось
Поэтому, в 2022 и 2023 годах работа УВКБ ООН и других организаций по оказанию помощи была хорошо профинансирована. Но в этом году сокращения были неизбежными из-за того, что война в Украине потеряла международный вес.
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Об этом заявил глава Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
Война в Украине потеряла международное внимание, а война в секторе Газа доминирует в заголовках газет. А три основных донора – Германия, США и ЕС – размер помощи Украине еще не определяли,
– сказал комиссар.
Поэтому, агентство ООН по делам беженцев классифицирует гуманитарную ситуацию в Украине как очень серьезную.
Сколько людей покинули свои дома
Поэтому, по оценкам Организации Объединенных Наций насчитывается: 3,7 миллиона внутренне перемещенных лиц – в Украине; 6,3 миллиона беженцев – в других странах.
Десять миллионов человек не живут в своих домах,
– резюмирует Верховный комиссар.