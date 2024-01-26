Почему финансирование помощи уменьшилось

Поэтому, в 2022 и 2023 годах работа УВКБ ООН и других организаций по оказанию помощи была хорошо профинансирована. Но в этом году сокращения были неизбежными из-за того, что война в Украине потеряла международный вес.

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Об этом заявил глава Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Война в Украине потеряла международное внимание, а война в секторе Газа доминирует в заголовках газет. А три основных донора – Германия, США и ЕС – размер помощи Украине еще не определяли,

– сказал комиссар.

Поэтому, агентство ООН по делам беженцев классифицирует гуманитарную ситуацию в Украине как очень серьезную.

Сколько людей покинули свои дома

Поэтому, по оценкам Организации Объединенных Наций насчитывается: 3,7 миллиона внутренне перемещенных лиц – в Украине; 6,3 миллиона беженцев – в других странах.

Десять миллионов человек не живут в своих домах,

– резюмирует Верховный комиссар.